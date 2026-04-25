Σάκοτα: «Δεν έχω ξαναδεί αυτό που έγινε στο ημίχρονο, μας χάλασαν τον ρυθμό»

Η ΑΕΚ το πάλεψε μέχρι το τέλος κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά ηττήθηκε και τερμάτισε 4η. Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά το ματς και αναφέρθηκε στην μεγάλη καθυστέρηση στο ημίχρονο πάνω από 30 λεπτά.

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Θέλαμε ένα τόσο δυνατό τεστ. Είμαστε ικανοποιημένοι με κάποια πράγματα. Ο Ολυμπιακός είχε τεραστιο πλεονέκτημα μετά από κακές επιλογές δικές μας. Μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες επιλογές, αλλά παίξαμε με μια ομάδα που είναι πρώτη παντού. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν έχω ξαναδεί αυτό που έγινε στο ημίχρονο. Παίξαμε και μας χάλασαν τον ρυθμό. Τα παιδιά στο δεύτερο μέρος βρήκαν ρυθμό και έκαναν ότι έπρεπε οι ομάδες. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά στη ζωή μου κατι τέτοιο. Είναι χωρίς εξήγηση», ανέφερε αρχικά.

Για το τι έλειψε από την ΑΕΚ στο τέλος: «Μισό μέτρο στο ύψος του Μιλουτινοφ. Δεν υπάρχει στην αγορά αυτό».

Για το τι θέλει να κρατήσει από το ματς: «Το καλύτερο είναι να παίζεις με μια δυνατή ομάδα να βλέπεις δυνατότητες. Εμείς παίξαμε χωρίς τον Ναναλι μια σίγουρη λύση. Κρατάμε ότι κάποιες δουλειές στην άμυνα μας βγήκαν. Όταν βάζεις 84 πόντους στον Ολυμπιακό είναι επιτυχία. Αν μπορούσαμε να ελέγξουμε τα ριμπάουντ θα ήμασταν πιο κοντά».

Για Μπάρτλεϊ τόνισε: «Φέτος είναι ο πιο σταθερός στο σκοράρισμα. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο Μπάρτλεϊ είναι αξία και για αυτό το λόγο τον φέραμε. Καλό θα ήταν να έχουμε έναν ακόμα Μπάρτλεϊ. Του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Ο στόχος ήταν να είμαστε 4αδα».