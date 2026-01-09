Μπασκόνια - Βιλερμπάν 78-73: «Καθάρισε» στο τελευταίο δεκάλεπτο

Την 7η νίκη της σε 21 ματς, βρήκε η Μπασκόνια επικρατώντας της Βιλερμπάν στην Ισπανία, με 78-73, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Λουαού Καμπαρό.

Σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε θρίλερ, η Μπασκόνια κατάφερε και επικράτησε της Βιλερμπάν με 78-73, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Λουαού Καμπαρό (21π.), ήταν ο πρωταγωνιστή της ισπανικής ομάδας, βάζοντας μεγάλα σουτ που έκριναν το τελικό αποτέλεσμα.

Μπασκόνια - Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Η ευστοχία από το δίποντο (12/15, 80%), σε συνδυασμό με το καλό ξεκίνημα του Καμπαρό (6π.), ήταν τα στοιχεία που έδωσαν το προβάδισμα στην Μπασκόνια, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (24-19), 10’. Στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου, αμφότερες οι ομάδες ήταν νευρικές και σε άμυνα αλλά και σε επίθεση, με τα φάουλ την αστοχία και τα λάθη (5-7), 25’, να υπερτερούν. Οι γηπεδούχοι, δεν έχασαν το προβάδισμα και διεύρυναν την υπέρ τους διαφορά για πρώτη φορά και στους 10 (37-27), 27’, έπειτα από λέι απ του Καμπαρό.

Μετά την ανάπαυλα, ένα επιθετικό ξέσπασμα της Βιλερμπάν (4-14) ήταν αρκετό, προκειμένου να ανατρέψει τη διαφορά και να προσπεράσει (48-49), 24’ με πρωταγωνιστή τον Τόμας Ερτέλ, φτάνοντας τους 9 πόντους. Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, οι Ισπανοί μπήκαν καλύτερα και με τον Καμπαρό να βλέπει το καλαθι σαν… βαρελι, έβαλε εκ νέου μπροστά την ομάδα του, έπειτα από εύστοχο τρίποντο (66-63) και τον Φόρεστ να διευρύνει τη διαφορά στους πέντε, (68-63), 33’.

 

Οι φιλοξενούμενοι, ήταν αρκετά άστοχοι στις τελυταίες επιθέσεις και αυτό η Μπασκόνια το εκμεταλλεύτηκε και πήρε... μαξιλαράκι ασφαλείας πέντε πόντων (73-68), 38', μετά από τρίποντο του Ντιακιτέ.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, η ομάδα του Γκαλμπιάτι έλεγξε τον ρυθμό και κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη μετά από καλάθι και φάουλ του Ομορούι (77-71), 40'.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 44-35, 58-59, 78-73

MVP ΗΤΑΝ ΟΛουαού Καμπαρό με 21 πόντους (4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7/8 βολές).
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΜπαστιέ Βοτιέ με 14 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το 61.5 % στα δίποντα από την Μπασκόνια.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Βιλερμπάν είχε κερδίσει με 102-95.

Baskonia Vitoria-GasteizFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1M. Diakite12:5093/475%2/366.7%1/1100%2/2100%1450200114
2K. Simmons *22:15104/850%3/560%1/333.3%1/250%033213109
3M. Nowell11:3742/540%2/366.7%0/20%0/00%000301003
5E. Omoruyi15:5573/650%3/650%0/00%1/1100%4480200015
7R. Kurucs *24:0521/520%1/250%0/30%0/00%022221102
9T. Luwawu-Cabarrot26:08216/1154.5%4/666.7%2/540%7/887.5%0111320014
10M. Spagnolo12:1021/250%1/250%0/00%0/00%011322001
11T. Forrest22:17114/944.4%4/666.7%0/30%3/3100%0334111013
17G. Radzevicius *14:1542/366.7%2/2100%0/10%0/00%000200107
18K. Diop *20:2531/1100%1/1100%0/00%1/250%224030229
25C. Frisch06:2331/1100%0/00%1/1100%0/00%02200000-75
77S. Joksimovic *11:4021/520%1/333.3%0/20%0/00%00003200-7
TOTAL200:007829/6147.5%24/3961.5%5/2123.8%15/1883.3%827351719136390
LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0P. Eboua22:20124/757.1%3/560%1/250%3/560%2240410011
1Z. Seljaas *17:2421/520%1/250%0/30%0/00%022010000
3S. Harrison *27:33114/757.1%3/560%1/250%2/540%1344112017
7T. Heurtel *19:1393/742.9%2/450%1/333.3%2/2100%022533109
8M. Ajinca00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
10B. Massa00:2200/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11E. Jackson12:2842/540%2/450%0/10%0/00%011120003
23D. Lighty *12:0300/00%0/00%0/00%0/00%00010100-1
24M. Ndiaye26:34105/5100%2/366.7%1/250%3/475%2572111219
30G. Watson19:29115/1435.7%4/757.1%1/714.3%0/00%033232003
32B. Vautier *17:18146/1060%6/1060%0/00%2/2100%5160312014
94A. Traore25:1600/40%0/30%0/10%0/00%12312201-4
TOTAL2007328/6543.1%23/4452.3%5/2123.8%12/1866.7%1421351620126374

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

