Η Αρμάνι ολοκλήρωσε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 87-74 και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά το διπλό στο Telekom Center Athens.
Η ομάδα του Πέπε Ποέτα έτρεξε επιμέρους σκορ 24-8 στην τρίτη περίοδο, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας την οποία διατήρησε μέχρι το φινάλε. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Αρμάνι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-10, ενώ η Αναντολού Εφές υποχώρησε στο 6-15.
Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας
Η Εφές βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο (16-27), σημειώνοντας 10/11 δίποντα και μοιράζοντας οκτώ ασίστ σε αυτό το διάστημα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ήταν άστοχη πίσω από τα 6,75 μ. (0/5 τρίποντα) και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Νίμπο και Μπολμάρο.
Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η Αναντολού Εφές διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 38-49, με πρώτους σκόρερ τους Λι, Γουάιλερ-Μπαμπ και Οσμάνι, σουτάροντας με 42% στο τρίποντο (5/12) και υποχρεώνοντας την Αρμάνι Μιλάνο σε επτά λάθη.
Πάντως, οι Ιταλοί βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, τρέχοντας επιμέρους σκορ 24-8 στο τρίτο δεκάλεπτο και προηγήθηκαν σε 62-57 στο 30’! Η Εφές μπλόκαρε επιθετικά, με την Αρμάνι να χτίζει σταθερά διαφορά ασφαλείας, εγκλωβίζοντας την ομάδα του Πάμπλο Λάσο. Ο Άρμονι Μπρουκς διαμόρφωσε το 79-61 από τη γραμμή των βολών στα 4:33 πριν από το φινάλε, με τους γηπεδούχους να διατηρούν το προβάδισμα και να επικρατούν με 87-74.
Τα δεκάλεπτα: 16-27, 38-49, 62-57, 87-74.
