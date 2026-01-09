Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στη 12άδα του θα υποδεχθεί την Μπάγερν ο Ολυμπιακός. Δείτε ποιοι επιστρέφουν στη δράση και ποιους άφησε εκτός ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου στην 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμπεριέλαβε τον Αμερικανό σέντερ στη 12άδα των Πειραιωτών, που μετρούν σημαντικές επιστροφές. Μία τέτοια είναι του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος απουσίασε από την αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε πριν από δύο ημέρες.

Πέραν από τον Μιλουτίνοφ, στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα τέθηκε και ο Τάισον Γουόρντ, που τέθηκε νοκ άουτ στις 10 Δεκεμβρίου με οστικό οίδημα. Εκτός παρέμεινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ, που όμως έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, καθώς και οι Φρανκ Νιλικίνα, Όμηρος Νετζήπογλου.

Η 12άδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν