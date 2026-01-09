Με Ταϊρίκ Τζόουνς και επιστροφές ο Ολυμπιακός: Η 12άδα κόντρα στην Μπάγερν
Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου στην 21η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμπεριέλαβε τον Αμερικανό σέντερ στη 12άδα των Πειραιωτών, που μετρούν σημαντικές επιστροφές. Μία τέτοια είναι του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος απουσίασε από την αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε πριν από δύο ημέρες.
Πέραν από τον Μιλουτίνοφ, στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα τέθηκε και ο Τάισον Γουόρντ, που τέθηκε νοκ άουτ στις 10 Δεκεμβρίου με οστικό οίδημα. Εκτός παρέμεινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ, που όμως έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, καθώς και οι Φρανκ Νιλικίνα, Όμηρος Νετζήπογλου.
Η 12άδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν
- Τόμας Γουόκαπ
- Μόντε Μόρις
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Κώστας Παπανικολάου
- Τάισον Γουόρντ
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Άλεκ Πίτερς
- Σάσα Βεζένκοβ
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
- Ταϊρίκ Τζόουνς
