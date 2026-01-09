Ο Ρισόν Χολμς έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους Μπολόνια.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά τις εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 13-8, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Ο Ρισόν Χολμς ξεχώρισε στην αναμέτρηση με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ακόμα πιο ξεχωριστό ήταν το συναίσθημα να παίζει μπροστά στους γονείς του, που ταξίδεψαν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού για να βρεθούν κοντά του.

O σέντερ του τριφυλλιού είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό, ενώ είχε δημιουργήσει ερωτηματικά με την απόφαση του πριν από μία εβδομάδα να σβήσει όλες τις δημοσιεύσεις του από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Τώρα, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση με Παναθηναϊκό... άρωμα γράφοντας: «Όταν είναι να βυθιστείς ή να κολυμπήσεις, να ξέρετε ότι εγώ δεν πνίγομαι».