Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε μια σειρά με φωτογραφίες και βίντεο και σε ένα από αυτά φαίνεται να ετοιμάζει βαλίτσες.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην αγορά προκειμένου να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο ενόψει της συνέχειας, έχοντας εστιάσει στη θέση του πάουερ φόργουορντ. Τα ονόματα των Χέιζ-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε είναι αυτά που φαντάζουν ως τα πιο ιδανικά αναλογικά με τα «θέλω» του Εργκίν Άταμαν ενώ -αν μη τι άλλο- αποτελούν κινήσεις από το πιο ψηλό μπασκετικό ράφι.



Το Gazzetta εξήγησε την Δευτέρα (5/1) τις δυσκολίες που υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις.

Πάντως σχετικά με τον Χέιζ-Ντέιβις, ο παίκτης έκανε ένα post με φωτογραφίες και ένα video στο οποίο φαίνεται να ετοιμάζει βαλίτσες. Και στα σχόλια αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού τον πολιόρκησαν, θέλοντας να τον δουν στην ομάδα τους.

Ένας ακόλουθος του έγραψε «έλα στον Παναθηναϊκό», άλλος έβαλε το τριφύλλι. «Έλα στον Πάναθηναϊκό Νάιτζελ. Έλα εδώ για να γίνεις μέρος μιας σπουδαίας ιστορίας και μαζί θα κερδίσουμε τον τίτλο της EuroLeague», συμπλήρωσε κάποιος άλλος.