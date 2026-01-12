Την Τρίτη το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο το Δ.Σ της Euroleague. Τα θέματα προς συζήτηση.

Το Δ.Σ της Euroleague είναι προγραμματισμένο το μεσημέρι της Τρίτης 13 Γενάρη και στην ατζέντα υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Μεταξύ αυτών η απάντηση της Ρεάλ και της Μπάρτσα για το αν θα παίζουν στη διοργάνωση τη νέα σεζόν, αλλά και όλες οι εξελίξεις γύρω από τη λίγκα που ετοιμάζει το ΝΒΑ στην Ευρώπη.

Aναλυτικά τα θέματα προς συζήτηση

1) Η απάντηση της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα στις οποίες η Euroleague ζήτησε να ενημερώσουν μέχρι τις 15 Γενάρη, αν του χρόνου θα παίζουν στην διοργάνωση. Βάσει συμβολαίου έχουν δικαίωμα να απαντήσουν μέχρι τέλη Ιούνη, ωστόσο, επειδή θα υπάρξουν αλλαγές στο format και πιθανή αύξηση ομάδων, πρέπει να γίνει έγκαιρος προγραμματισμός σε θέματα για το καλεντάρι και η λίγκα θέλει να ξέρει από νωρίς με ποιες ομάδες θα συνεχίσει.

2) Η επιστολή που έστειλαν οι ομάδες που δεν έχουν μόνιμη άδεια και μέσω της οποίας ζήτησαν να γίνουν κι εκείνες μέτοχοι ώστε να συμμετέχουν σε όλες τις αποφάσεις και φυσικά να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων που έχουν οι 13.

3) Στο τραπέζι θα πέσουν και όλες οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την λίγκα που ετοιμάζει το ΝΒΑ στην Ευρώπη, θα συζητηθεί το ενδεχόμενο νέων επαφών με φόντο τα NBA European Games που βρίσκονται στο προσκήνιο σε Βερολίνο (15/01) και Λονδίνο (18/01).