Οι γονείς του Χολμς στο Gazz Floor by Novibet: «Του λέμε να φροντίζει να παίρνει ριμπάουντ!»

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά τις εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 13-8, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Ο Ρισόν Χολμς ξεχώρισε στην αναμέτρηση με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ακόμα πιο ξεχωριστό ήταν το συναίσθημα να παίζει μπροστά στους γονείς του, που ταξίδεψαν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού για να βρεθούν κοντά του.

Οι γονείς του Ρισόν Χολμς, μάλιστα, φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή του Gazzetta «Gazz Floor powered by Novibet» και μίλησαν για την εμπειρία τους, ενώ συνοδευόμενοι από τον γιο τους τραγούδησαν το... viral τραγούδι τους.

Αναλυτικά

Για το πώς είναι να βλέπουν τον γιο τους να κάνει αυτές τις εμφανίσεις: «Είναι απίστευτο. Είναι σαν ποίηση εν κινήσει. Λατρεύω να τον βλέπω να παίζει. Αγωνίζεται σε μια καλή ομάδα, με καλούς συμπαίκτες και προπονητή, όλα είναι εξαιρετικά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρίσκομαστε εδώ. Πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε το παιδί μας να παίζει.

Είχαμε να τον δουμε περίπου 3-4 μήνες στο γήπεδο, ειδικά λόγω του τραυματισμού που είχε. Τώρα όμως είμαστε ενθουσιασμένοι».

Για το αν ανησύχησαν με τον τραυματισμό του: «Όχι, δεν ανησυχήσαμε. Υπήρχε απλώς ένα μικρό πρόβλημα: ήταν πολύ μακριά από εμάς και δεν μπορούσαμε να είμαστε δίπλα του, να τον δούμε από κοντά. Αυτό ήταν το μόνο που μας απασχολούσε. Ξέραμε όμως ότι θα είναι καλά, γιατί προσεύχεται και μας έπαιρνε τηλέφωνο κάθε μέρα. Έπρεπε να μιλάει με τη μαμά του» καθημερινά.

Για το αν έχουν μάθει κάποιο σύνθημα του Παναθηναϊκού: «(γέλια) Όχι, δεν ξέρουμε κάποιο τραγούδι! Μπορείτε να μας μάθετε εσείς τώρα»!

Για το αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη παράδοση με τον Χολμς πριν ή μετά τα παιχνίδια: «Πάντα του στέλνω μήνυμα και τον ενθαρρύνω. Πριν από κάθε ματς του λέω: "Φρόντισε να πάρεις ριμπάουντ". Τα καλάθια θα έρθουν, αλλά η άμυνα και τα ριμπάουντ είναι το πιο σημαντικό. Η άμυνα κερδίζει τα παιχνίδια. Του λέω επίσης πώς να κάνει μπλοκ», τόνισε η μητέρα του.

Για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο: «Αυτό το μέρος είναι τρελό. Οι φίλαθλοι… Θεέ μου»!