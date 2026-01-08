Ο Εργκίν Άταμαν επέλεξε την 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR για το παιχνίδι με την Βίρτους Μπολόνια στο «Telekom Center Athens».

Με μία αλλαγή θα υποδεχθούν οι «πράσινοι» την ιταλική ομάδα για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ψάχνει το restart μετά τις δύο σερί ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ύστερα από δύο εβδομάδες και το «διπλό» στο Κάουνας.

Ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός 12άδας τον Μάριους Γκριγκόνις και συμπεριέλαβε στη θέση του τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Έτσι λοιπόν θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερναγκόμεθ, Γιούρτσεβεν.