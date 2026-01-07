Όσμαν: «Να επιστρέψουμε στις νίκες και στο μπάσκετ που δείχναμε πριν από μία-δύο εβδομάδες»

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού ενόψει της Βίρτους για το τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα για να βελτιώσει την εικόνα της.

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του τα δύο αρνητικά αποτελέσματα απέναντι σε Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο με στόχο να επικεντρωθεί στο δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center Athens (08/01, 21:15).

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε στη Media Day πριν το παιχνίδι με τη Βίρτους και αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας.

Ανάσηση

Για το αν η άμυνα είναι το κλειδί: «Προφανώς, ναι. Έχουν κερδίσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια και έκαναν δύο εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στη Μιλάνο και τη Ζαλγκίρις. Οπότε, φυσικά, αύριο θα είναι ένα ακόμη πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Όσον αφορά εμάς, πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες και στο μπάσκετ που δείχναμε πριν από μία-δύο εβδομάδες, απέναντι στη Φενέρ, τη Χάποελ και τη Ζαλγκίρις, όταν κερδίσαμε όλα αυτά τα παιχνίδια. Ήταν μάλιστα δύο πολύ δύσκολες εκτός έδρας νίκες, ειδικά με Φενέρ και Ζαλγκίρις, ενώ η Χάποελ ήταν τότε πρωτοπόρος. Τους κερδίσαμε εδώ, οπότε πρέπει να επιστρέψουμε στο μπάσκετ που ξέρουμε να παίζουμε. Αν το κάνουμε αυτό, όλα θα πάνε καλά. Και ξεκινώντας από αύριο, θα αρχίσουμε ξανά να κερδίζουμε».

Για το ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία: «Πρέπει απλώς να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Νομίζω ότι χθες παίξαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Αμυντικά δεχθήκαμε μόλις 30 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, έπεσε η ενέργειά μας και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε.

Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πολύ απογοητευμένοι από αυτές τις δύο ήττες και ξέρουμε πώς νιώθουν και οι φίλαθλοί μας. Όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και αύριο θα το δείξουμε».

Για τη μειωμένη απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο: «Όπως είπα, πρέπει να προσπαθήσουμε να παίζουμε σε υψηλό επίπεδο για 40 λεπτά. Πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αντιμετωπίζαμε ένα σοβαρό πρόβλημα ασθένειας και δεν ήταν εύκολο να επανέλθουμε αγωνιστικά. Αυτό, φυσικά, δεν αποτελεί δικαιολογία και σίγουρα πρέπει να παίξουμε καλύτερο μπάσκετ.

Όμως θα επιστρέψουμε στις νίκες, αυτό είναι σίγουρο, και αυτό θα ξεκινήσει από αύριο. Έχουμε εξαιρετική ομάδα και πολύ ταλέντο. Απλώς πρέπει να εκτελέσουμε σωστά το πλάνο και όλα θα πάνε καλά. Έχουμε ακόμη πολλά παιχνίδια μπροστά μας και απέχουμε μόλις μία νίκη από τη δεύτερη ή την τρίτη θέση. Θα παραμείνουμε θετικοί και, όπως είπα, από αύριο θα αρχίσουμε ξανά να κερδίζουμε».

Για το αν χρειάζεται η προσθήκη ενός παίκτη: «Αυτό είναι ξεκάθαρα ερώτηση για τον προπονητή. Εγώ είμαι απλώς ένας παίκτης που προσπαθεί να δίνει το 100% κάθε φορά που πατάει στο παρκέ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε αυτή είναι ερώτηση για τον κόουτς.

Έχουμε πολύ καλή ομάδα και πολύ ταλέντο, απλώς πρέπει να δείχνουμε αυτή την εικόνα με περισσότερη συνέπεια».

Για το αν ο προπονητής και η οικογένειά του δίνουν ώθηση και ενέργεια στην ομάδα: «Για να είμαι ειλικρινής, κανείς δεν χρειάζεται να μας δώσει αυτή τη νοοτροπία ή να μας σπρώξει προς τα εκεί, γιατί από την αρχή της χρονιάς αυτό είναι το όνειρό μας: να σηκώσουμε το τρόπαιο εδώ, στο σπίτι μας.

Είναι πολύ σημαντικό και θα είμαστε εκεί. Το πιστεύουμε. Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και, όπως είπα, να είμαστε πιο σταθεροί. Αν το κάνουμε αυτό, όλα θα πάνε καλά».