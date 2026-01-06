Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο τέλος απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, με την ομάδα του Πειραιά να γνωρίζει την ήττα με 88-80 στην «Ulker Sports Arena».
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής
Τρίτη 6/1
Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80
Μονακό - Παρτίζαν 101-84
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια
Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball
Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87
21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας
Τετάρτη 7/1
19:30 Αναντολού Εφές - Παρί
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Βαλένθια 14-6
- * Φενέρμπαχτσε 13-6
- Μονακό 13-7
- Μπαρτσελόνα 13-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
- Παναθηναϊκός 12-8
- Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
- * Ολυμπιακός 11-8
- Ερυθρός Αστέρας 11-9
- Αρμάνι Μιλάνο 10-10
- Βίρτους Μπολόνια 9-10
- Ντουμπάι 9-11
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
- Παρί 6-13
- Μπασκόνια 6-13
- Αναντολού Εφές 6-13
- Μπάγερν Μονάχου 6-13
- Βιλερμπάν 6-14
- Παρτίζαν 6-14
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)
Τετάρτη 8/1
18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
21:30 Βαλένθια – Μονακό
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Πέμπτη 9/1
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν
21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές
21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν
Δευτέρα 3/3
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
