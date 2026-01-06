Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογία της EuroLeague μετά το πέρας των πρώτων αγώνων της 20ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο τέλος απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, με την ομάδα του Πειραιά να γνωρίζει την ήττα με 88-80 στην «Ulker Sports Arena».

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής

Τρίτη 6/1

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80

Μονακό - Παρτίζαν 101-84

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια

Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87

21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας

Τετάρτη 7/1

19:30 Αναντολού Εφές - Παρί

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Βαλένθια 14-6 * Φενέρμπαχτσε 13-6 Μονακό 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 12-8 Παναθηναϊκός 12-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8 * Ολυμπιακός 11-8 Ερυθρός Αστέρας 11-9 Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Βίρτους Μπολόνια 9-10 Ντουμπάι 9-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Μπάγερν Μονάχου 6-13 Βιλερμπάν 6-14 Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)

Τετάρτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί