Η Χάποελ Τελ Αβίβ (20-11) ισοπέδωσε τη Βίρτους Μπολόνια (13-19) με το εμφατικό 109-91 και έκανε ακόμη ένα βήμα για μια θέση στην τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας με 109-91 στη Σόφια, για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρέσυρε τη Βίρτους από το πρώτο δεκάλεπτο (34-19), σημειώνοντας 65 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και φτάνοντας τις 20 νίκες, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο στη μάχη για την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας.

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε ρυθμό στην επίθεση, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 34-19, με 10/10 δίποντα και 4/6 τρίποντα, μοιράζοντας 10 ασίστ για μόλις τρία λάθη και έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Βασίλιε Μίτσιτς (10π., 3 ασ.)! Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μ., με 1/6 τρίποντα και επτά λάθη.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 65-40, σουτάροντας με 71% στα τρίποντα (10/14) και φτάνοντας τις 18 ασίστ. Από την πλευρά τους, οι Ιταλοί βρήκαν λύσεις στην επίθεση με τους Άλστον (13π.) και Σμάιλαγκιτς (10π.), χωρίς όμως να καταφέρουν να βγάλουν ουσιαστική αντίδραση.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφερε τον αγώνα εκεί που ήθελε, κάνοντας σωστή διαχείριση ως το φινάλε, και φτάνοντας στη νίκη με 109-91 .

Τα δεκάλεπτα: 34-19, 65-40, 86-62, 109-91.

Ο MVP: Ο Μότλεϊ ηγήθηκε της Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, σημειώνοντας 22 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7/8 βολές και 5 ριμπάουντ σε 21:10, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντιαρά είχε 24 πόντους και 4 ασίστ σε 25:29.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 65 πόντοι και οι 18 ασίστ της Χάποελ στο πρώτο ημίχρονο.

Hapoel IBI Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 J. Motley 21:10 22 6/7 85.7% 6/7 85.7% 1/1 100% 7/8 87.5% 0 5 5 1 3 4 0 1 25 25 1 C. Jones 17:18 6 0/1 0% 0/1 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 2 2 10 2 2 1 0 16 16 2 A. Blakeney 16:30 14 2/3 66.7% 2/3 66.7% 3/6 50% 1/2 50% 0 2 2 2 1 0 1 0 14 14 3 E. Bryant * 17:03 8 3/3 100% 3/3 100% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 5 1 2 0 0 14 14 10 B. Timor 12:57 5 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/1 0% 1/1 100% 0 1 1 1 1 0 0 1 4 4 15 K. Edwards 18:50 8 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100% 0/0 0% 0 7 7 2 3 1 0 0 11 11 17 C. Malcolm * 14:23 12 4/4 100% 4/4 100% 1/1 100% 1/1 100% 0 1 1 0 0 0 1 0 18 18 20 L. Randolph 15:20 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 5 3 3 0 0 13 13 22 V. Micic * 20:00 12 2/2 100% 2/2 100% 2/5 40% 2/2 100% 0 1 1 3 1 3 0 0 11 11 24 I. Wainright * 18:32 6 1/1 100% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 3 2 2 0 0 0 0 25 D. Oturu * 18:50 14 6/9 66.7% 6/9 66.7% 0/0 0% 2/3 66.7% 3 1 4 3 2 0 1 1 18 18 26 Y. Madar 09:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -4 0 TOTAL 200:00 109 28/39 71.8% 28/39 71.8% 12/24 50% 17/21 81% 4 26 30 32 21 13 9 2 141