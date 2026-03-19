Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 109-91: Έκανε βήμα τετράδας

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Χάποελ Τελ Αβίβ (20-11) ισοπέδωσε τη Βίρτους Μπολόνια (13-19) με το εμφατικό 109-91 και έκανε ακόμη ένα βήμα για μια θέση στην τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας με 109-91 στη Σόφια, για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρέσυρε τη Βίρτους από το πρώτο δεκάλεπτο (34-19), σημειώνοντας 65 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και φτάνοντας τις 20 νίκες, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο στη μάχη για την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας.

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε ρυθμό στην επίθεση, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 34-19, με 10/10 δίποντα και 4/6 τρίποντα, μοιράζοντας 10 ασίστ για μόλις τρία λάθη και έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Βασίλιε Μίτσιτς (10π., 3 ασ.)! Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μ., με 1/6 τρίποντα και επτά λάθη.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 65-40, σουτάροντας με 71% στα τρίποντα (10/14) και φτάνοντας τις 18 ασίστ. Από την πλευρά τους, οι Ιταλοί βρήκαν λύσεις στην επίθεση με τους Άλστον (13π.) και Σμάιλαγκιτς (10π.), χωρίς όμως να καταφέρουν να βγάλουν ουσιαστική αντίδραση.

 

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφερε τον αγώνα εκεί που ήθελε, κάνοντας σωστή διαχείριση ως το φινάλε, και φτάνοντας στη νίκη με 109-91 .

Τα δεκάλεπτα: 34-19, 65-40, 86-62, 109-91.

Ο MVP: Ο Μότλεϊ ηγήθηκε της Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, σημειώνοντας 22 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7/8 βολές και 5 ριμπάουντ σε 21:10, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντιαρά είχε 24 πόντους και 4 ασίστ σε 25:29.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 65 πόντοι και οι 18 ασίστ της Χάποελ στο πρώτο ημίχρονο.

Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0J. Motley21:10226/785.7%6/785.7%1/1100%7/887.5%055134012525
1C. Jones17:1860/10%0/10%2/366.7%0/00%0221022101616
2A. Blakeney16:30142/366.7%2/366.7%3/650%1/250%022210101414
3E. Bryant *17:0383/3100%3/3100%0/10%2/2100%011512001414
10B. Timor12:5752/366.7%2/366.7%0/10%1/1100%0111100144
15K. Edwards18:5081/333.3%1/333.3%2/2100%0/00%077231001111
17C. Malcolm *14:23124/4100%4/4100%1/1100%1/1100%011000101818
20L. Randolph15:2021/333.3%1/333.3%0/00%0/00%123533001313
22V. Micic *20:00122/2100%2/2100%2/540%2/2100%011313001111
24I. Wainright *18:3261/1100%1/1100%0/20%0/00%0223220000
25D. Oturu *18:50146/966.7%6/966.7%0/00%2/366.7%314320111818
26Y. Madar09:0700/00%0/00%0/20%0/00%00000100-40
TOTAL200:0010928/3971.8%28/3971.8%12/2450%17/2181%4263032211392141
Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2M. Baiocchi15:4221/1100%1/1100%0/00%0/00%0111320011
3C. Edwards *17:1330/10%0/10%1/520%0/00%01152500-1-1
7S. Niang *14:0652/633.3%2/633.3%0/00%1/250%1011221011
8M. Accorsi17:2963/3100%3/3100%0/30%0/00%1231200077
9A. Smailagic *22:23103/475%3/475%1/425%1/250%1232420066
21D. Alston Jr. *29:14245/771.4%5/771.4%2/2100%8/988.9%022410022525
30M. Morgan30:13243/560%3/560%3/475%9/9100%011453002525
31A. Diarra25:29114/666.7%4/666.7%0/00%3/475%178543232626
34K. Jallow *16:3021/333.3%1/333.3%0/20%0/00%10112000-2-2
45N. Akele11:4142/450%2/450%0/10%0/00%1121000044
TOTAL200:009124/4060%24/4060%7/2626.9%22/2684.6%919282523158297
     

