Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας με 109-91 στη Σόφια, για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρέσυρε τη Βίρτους από το πρώτο δεκάλεπτο (34-19), σημειώνοντας 65 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και φτάνοντας τις 20 νίκες, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο στη μάχη για την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας.
Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας
Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε ρυθμό στην επίθεση, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 34-19, με 10/10 δίποντα και 4/6 τρίποντα, μοιράζοντας 10 ασίστ για μόλις τρία λάθη και έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Βασίλιε Μίτσιτς (10π., 3 ασ.)! Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μ., με 1/6 τρίποντα και επτά λάθη.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 65-40, σουτάροντας με 71% στα τρίποντα (10/14) και φτάνοντας τις 18 ασίστ. Από την πλευρά τους, οι Ιταλοί βρήκαν λύσεις στην επίθεση με τους Άλστον (13π.) και Σμάιλαγκιτς (10π.), χωρίς όμως να καταφέρουν να βγάλουν ουσιαστική αντίδραση.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφερε τον αγώνα εκεί που ήθελε, κάνοντας σωστή διαχείριση ως το φινάλε, και φτάνοντας στη νίκη με 109-91 .
Τα δεκάλεπτα: 34-19, 65-40, 86-62, 109-91.
Ο MVP: Ο Μότλεϊ ηγήθηκε της Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, σημειώνοντας 22 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7/8 βολές και 5 ριμπάουντ σε 21:10, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντιαρά είχε 24 πόντους και 4 ασίστ σε 25:29.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 65 πόντοι και οι 18 ασίστ της Χάποελ στο πρώτο ημίχρονο.
|Hapoel IBI Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|J. Motley
|21:10
|22
|6/7
|85.7%
|6/7
|85.7%
|1/1
|100%
|7/8
|87.5%
|0
|5
|5
|1
|3
|4
|0
|1
|25
|25
|1
|C. Jones
|17:18
|6
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|10
|2
|2
|1
|0
|16
|16
|2
|A. Blakeney
|16:30
|14
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|14
|14
|3
|E. Bryant *
|17:03
|8
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|5
|1
|2
|0
|0
|14
|14
|10
|B. Timor
|12:57
|5
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|4
|15
|K. Edwards
|18:50
|8
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|7
|7
|2
|3
|1
|0
|0
|11
|11
|17
|C. Malcolm *
|14:23
|12
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|18
|18
|20
|L. Randolph
|15:20
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|5
|3
|3
|0
|0
|13
|13
|22
|V. Micic *
|20:00
|12
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|3
|1
|3
|0
|0
|11
|11
|24
|I. Wainright *
|18:32
|6
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|25
|D. Oturu *
|18:50
|14
|6/9
|66.7%
|6/9
|66.7%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|3
|1
|4
|3
|2
|0
|1
|1
|18
|18
|26
|Y. Madar
|09:07
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-4
|0
|TOTAL
|200:00
|109
|28/39
|71.8%
|28/39
|71.8%
|12/24
|50%
|17/21
|81%
|4
|26
|30
|32
|21
|13
|9
|2
|141
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|2
|M. Baiocchi
|15:42
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|3
|2
|0
|0
|1
|1
|3
|C. Edwards *
|17:13
|3
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|5
|2
|5
|0
|0
|-1
|-1
|7
|S. Niang *
|14:06
|5
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|8
|M. Accorsi
|17:29
|6
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|7
|7
|9
|A. Smailagic *
|22:23
|10
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|2
|4
|2
|0
|0
|6
|6
|21
|D. Alston Jr. *
|29:14
|24
|5/7
|71.4%
|5/7
|71.4%
|2/2
|100%
|8/9
|88.9%
|0
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|2
|25
|25
|30
|M. Morgan
|30:13
|24
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|9/9
|100%
|0
|1
|1
|4
|5
|3
|0
|0
|25
|25
|31
|A. Diarra
|25:29
|11
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|1
|7
|8
|5
|4
|3
|2
|3
|26
|26
|34
|K. Jallow *
|16:30
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|-2
|-2
|45
|N. Akele
|11:41
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|TOTAL
|200:00
|91
|24/40
|60%
|24/40
|60%
|7/26
|26.9%
|22/26
|84.6%
|9
|19
|28
|25
|23
|15
|8
|2
|97
