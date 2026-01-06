Παναθηναϊκός: Χλιαρές αποδοκιμασίες στο Telekom Center μετά την ήττα από την Αρμάνι
Η δεύτερη διαδοχική ήττα του Παναθηναϊκού στο Telekom Center, από την Αρμάνι στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague, οδήγησε μερικούς φίλους της ομάδας να αποδοκιμάσουν. Φαίνεται πως τις αποδοκιμασίες τις προκάλεσε η έξοδος των διαιτητών και οι πανηγυρισμοί των Ιταλών στο κέντρο του γηπέδου, αμέσως μετά το πέρασμα από το Telekom Center και δεν είναι σαφές ότι είχαν αποδέκτες τους παίκτες των «πρασίνων».
Άλλωστε, οι φίλοι του Παναθηναϊκού υποδέχτηκαν με θέρμη την ομάδα, όταν η αποστολή έφτασε στο γήπεδο, αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ. Ωστόσο, επίσης αρκετοί ήταν και αυτοί που αποχώρησαν από το Telekom Center περίπου 2 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, όταν φάνηκε πως οι Ιταλοί θα πάρουν τελικά τη νίκη.
