Δείτε τα όσα έκανε ο Κρις Σίλβα στο ντεμπούτο με τη Φενέρ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ντεμπούτο έκανε ο Κρις Σίλβα με τη Φενέρ για τη 20η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό, με την ομάδα της Τουρκίας να επικρατεί με 88-80.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ που εντυπωσίασε το προηγούμενο διάστημα σε BCL και Stoiximan GBL, ήρθε από τον πάγκο στην αναμέτρηση. Έπαιξε περίπου 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα από τον Σάρας Γιασικεβίτσιους στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ τελείωσε με 4 πόντους, 2/3 δίποντα, 1 ριμπάουντ και 1 στην αξιολόγηση σε 10:32 που πάτησε παρκέ. Τον έριξε αμέσως στα βαθιά ο Λιθουανός head coach και έδωσε ορισμένες λύσεις στο πρώτο δεκάλεπτο.