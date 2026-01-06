Φενερμπαχτσέ - Ολυμπιακός: Τι έκανε ο Σίλβα στο ντεμπούτο του στη Euroleague
Ντεμπούτο έκανε ο Κρις Σίλβα με τη Φενέρ για τη 20η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό, με την ομάδα της Τουρκίας να επικρατεί με 88-80.
Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ που εντυπωσίασε το προηγούμενο διάστημα σε BCL και Stoiximan GBL, ήρθε από τον πάγκο στην αναμέτρηση. Έπαιξε περίπου 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα από τον Σάρας Γιασικεβίτσιους στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο Γκαμπονέζος σέντερ τελείωσε με 4 πόντους, 2/3 δίποντα, 1 ριμπάουντ και 1 στην αξιολόγηση σε 10:32 που πάτησε παρκέ. Τον έριξε αμέσως στα βαθιά ο Λιθουανός head coach και έδωσε ορισμένες λύσεις στο πρώτο δεκάλεπτο.
