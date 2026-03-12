ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το βόλεϊ γυναικών: «Όλοι δίπλα σας για την κατάκτηση του Challenge Cup»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια για την ομάδα βόλεϊ γυναικών, παρά την ήττα από τη Βαλεφόλια.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ηττήθηκε με 3-2 από την Βολεφόλια στην Ιταλία, στο πλαίσιο του πρώτου τελικού του Challenge Cup γυναικών, αλλά διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες του για την κατάκτηση του τίτλο, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει τα δικά της συγχαρητήρια στις Πράσινες.

Συγκεκριμένα, μέσω ενός story στο Instagram, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε τα συγχαρητήριά της για την προσπάθεια της ομάδας.

«Συγχαρητήρια για τη σπουδαία προσπάθεια! Όλοι δίπλα σας για την κατάκτηση του Challenge Cup την Τετάρτη (18/3) στη Γλυφάδα!» ανέφερε χαρακτηριστικά το story η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.