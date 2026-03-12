Ο Ματίας Λεσόρ αναμένεται να είναι στην 12άδα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζάλγκιρις και η σύζυγός του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τον άντρα της.

Ο Ματίας Λεσόρ επιστρέφει στη δράση, καθώς στο ματς απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας στο T-Center για την 31η αγωνιστική της φετινής EuroLeague θα είναι παρών, με την σύζυγό του, Τρέισι Λεσόρ, να του κάνει μια συγκινητική αφιέρωση μέσα από τα social media.

Η Τρέισι Λεσόρ τόνισε πως είναι η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά του, ότι τον αγαπάει κι ότι όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις, για εκείνη ο Ματίας Λεσόρ θα έχει κερδίσει!

Αναλυτικά το ποστ της συζύγου του Ματίας Λεσόρ:

«14 μήνες. 14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών… και πάνω απ’ όλα, θάρρους. Αύριο επιστρέφεις ξανά στο γήπεδο και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για σένα. Έχω δει κάθε προσπάθεια, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που αρνήθηκες να τα παρατήσεις. Η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η αγάπη σου για το μπάσκετ με εμπνέουν κάθε μέρα. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του αγώνα, για μένα έχεις ήδη κερδίσει. Θα είμαι πάντα η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά σου. Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο και τον παίκτη που είσαι. Σ’ αγαπώ

Πάμε!»