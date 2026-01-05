Γιαννακόπουλος: «Θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν, προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή»

Γιαννακόπουλος: «Θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν, προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή»

Newsroom
Γιαννακόπουλος
O διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού τόνισε πως προσπαθεί να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφή για τους πράσινους.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, το Σάββατο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ορισμένες συμπεριφορές και θέματα πειθαρχίας.

Ο διοικητικός ηγέτης του τριφυλλιού έκανε live στο Instagram και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε μια μεγάλη μεταγραφή που προσπαθεί να ολοκληρώσει για την ομάδα του.

    «Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα», είπε μεταξύ άλλων.

    @Photo credits: INTIME
       

      Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

      Φόρτωση BOLM...
       