Γιαννακόπουλος: «Θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν, προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή»

O διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού τόνισε πως προσπαθεί να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφή για τους πράσινους.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, το Σάββατο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ορισμένες συμπεριφορές και θέματα πειθαρχίας.

Ο διοικητικός ηγέτης του τριφυλλιού έκανε live στο Instagram και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε μια μεγάλη μεταγραφή που προσπαθεί να ολοκληρώσει για την ομάδα του.

«Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα», είπε μεταξύ άλλων.