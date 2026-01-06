Φενέρμπαχτσε: Το αρνητικό ποσοστό στα τρίποντα, στο πρώτο ημίχρονο
Ο Ολυμπιακός, φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Οι γηπεδούχοι, έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο πίσω στο σκορ με τέσσερις πόντους (36-40), έχοντας τραγικό ποσοστό από το τρίποντο.
Πιο συγκεκριμένα, οι Τούρκοι επιχείρησαν13 σουτ τριών πόντων, όμως δεν έχουν ευστοχήσει ούτε σε ένα.
Το τραγικό 0/13 τρίποντα, έχει επηρεάσει πλήρως τη Φενέρ στην απόδοσή της. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το ποσοστό της αντιπάλου του, αφού οι Πειραιώτες, σουτάρουν εξίσου με χαμηλά νούμερα έξω από τη γραμμή των 6.75, με 1/9 και 11.1%.
