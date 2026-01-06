NBA All Star Game: Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή ο Αντετοκούνμπο
Το NBA έκανε γνωστό τα δεύτερο πακέτο της ψηφοφορίας, για το All Star Game που θα λάβει μέρος στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου.
Πιο συγκεκριμένα, Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς, παραμένουν στην κορυφή της σχετική λίστας σε ψήφους.
Ο Έλληνας φόργουορντ των Μπακς, βρίσκεται πρώτος στην Ανατολή με 2.092.284 ψήφους και δεύτερος συνολικά σε όλη τη λίγκα πίσω από τον Λούκα Ντόντσιτς, που μετράει 2.229.811.
Η ψηφοφορία, ολοκληρώνεται στις 14 Ιανουαρίου και όπως όλα δείχνουν οι δύο ευρωπαίοι σούπερ σταρ θα παραμείνουν στην κορυφή, καθώς η διαφορά από τους δεύτερους είναι μεγάλη.
Το φορμάτ θα είναι διαφορετικό με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς φέτος το παιχνίδι θα είναι ανάμεσα στην Team USA κόντρα στην Team World.
Luka Dončić and Giannis Antetokounmpo remain the leaders in their conferences in the second fan returns in NBA All-Star Voting 2026.— NBA Communications (@NBAPR) January 6, 2026
Fans (50% of the vote) join NBA players (25%) and a media panel (25%) in selecting five players in each conference honored as starters. pic.twitter.com/u8tlbj9GA8
