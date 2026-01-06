Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λούκα Ντόντσιτς, παραμένουν στην κορυφή της ψηφοφορίας για το All Star Game, που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες.

Το NBA έκανε γνωστό τα δεύτερο πακέτο της ψηφοφορίας, για το All Star Game που θα λάβει μέρος στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς, παραμένουν στην κορυφή της σχετική λίστας σε ψήφους.

Ο Έλληνας φόργουορντ των Μπακς, βρίσκεται πρώτος στην Ανατολή με 2.092.284 ψήφους και δεύτερος συνολικά σε όλη τη λίγκα πίσω από τον Λούκα Ντόντσιτς, που μετράει 2.229.811.

Η ψηφοφορία, ολοκληρώνεται στις 14 Ιανουαρίου και όπως όλα δείχνουν οι δύο ευρωπαίοι σούπερ σταρ θα παραμείνουν στην κορυφή, καθώς η διαφορά από τους δεύτερους είναι μεγάλη.

Το φορμάτ θα είναι διαφορετικό με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς φέτος το παιχνίδι θα είναι ανάμεσα στην Team USA κόντρα στην Team World.