Ο Εργκίν Άταμαν υπολογίζει κανονικά και στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον οποίο και συμπεριέλαβε στην 12άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο «Telekom Center Athens» την Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μπορεί να είχε ένα σφίξιμο στη γάμπα ωστόσο βρίσκεται κανονικά στην διάθεση του Τούρκου τεχνικού για το πρώτο παιχνίδι της διπλής αγωνιστικής.

Εκτός έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, όπως επίσης και Ντίνος Μήτογλου ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού του ποδιού. Φυσικά δεν υπολογίζεται ακόμα και ο Ματίας Λεσόρ.

Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.