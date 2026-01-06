Παναθηναϊκός: Η ΚΑΕ αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens που έχει ανακοινωθεί sold out.
Σχεδόν μισή ώρα πριν από το τζάμπολ η «πράσινη» ΚΑΕ έδειξε στο cube ένα βίντεο - αφιέρωμα για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη. Ο εμβληματικός δημισιογράφος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από έμφραγμα σε ηλικία 75 ετών και μάλιστα ήταν γνωστός για τα «παναθηναϊκά» του αισθήματα.
Δείτε το βίντεο
☘️🙏 Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «αποχαιρέτησε» τον Γιώργο Παπαδάκη με ένα συγκινητικό βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο!#paobc pic.twitter.com/9mLlISl0eB— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.