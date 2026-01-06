Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη, γνωστό για τα «Παναθηναϊκά» του αισθήματα, μετά τον χαμό του σε ηλικία 75 ετών.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens που έχει ανακοινωθεί sold out.

Σχεδόν μισή ώρα πριν από το τζάμπολ η «πράσινη» ΚΑΕ έδειξε στο cube ένα βίντεο - αφιέρωμα για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη. Ο εμβληματικός δημισιογράφος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από έμφραγμα σε ηλικία 75 ετών και μάλιστα ήταν γνωστός για τα «παναθηναϊκά» του αισθήματα.

Δείτε το βίντεο