Στις 3 Γενάρη παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποτέλεσε ο Τόνι Τζεκίρι που έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Και τον βρήκε. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του, με τον παίκτη να αντικαθιστά τον Ταϊρίκ Τζόουνς που πήγε στον Ολυμπιακό.

Τη φετινή σεζόν μέτρησε 7.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά ματς, βοηθώντας στη ρακέτα των Ρώσων. Στο παρελθόν έχει παίξει σε ομάδες της Eurolegue. Στην Μπασκόνια, τη Βιλερμπάν, την Ούνικς Καζάν και τη Φενέρ.

Στην καριέρα του στη Euroleague έχει 6.7 πόντους κατά μέσο όρο με 5.4 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 0.7 κλεψίματα και 0.4 μπλοκ. Κορυφαία του σεζόν σε μέσους όρους στη Βιλερμπάν (2019-20) όπου είχε 8.7 πόντους και 7.5 ριμπάουντ ανά ματς.

Αναλυτικά

Ο πρόσφατος σέντερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Τόνι Τζέκιρι, είναι η νέα ενίσχυση της Παρτίζαν. Ο πρώην παίκτης των Φενερμπαχτσέ, Ούνικς, Ασβέλ, Μπασκόνια, Γκαζιαντέπ, Όστενδης και Μπαντίρμα, θα ενταχθεί σύντομα στην ασπρόμαυρη ομάδα και θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 23.

Ο Τζέκιρι, ύψους 214 εκατοστών, γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1994. Στην μέχρι τώρα καριέρα του, έχει κατακτήσει τρόπαια στη VTB Λίγκα και στο Βέλγιο.

Τόνιε, καλώς ήρθες στον Παρτίζαν!