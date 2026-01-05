Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φωτογραφήθηκε και υπέγραψε αρκετά αυτόγραφα στους φίλους της ομάδας.

Η άφιξη του Ταϊρίκ Τζόουνς έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού, που βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα μετά το μεγάλο «διπλό» στο Telekom Center Athens επί του Παναθηναϊκού AKTOR να ενισχύεται προσδίδοντας δύναμη και ποιότητα στο «ζωγραφιστό».

Ο Αμερικανός σέντερ που έκανε αυτό που ήθελε, να έρθει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που είχε βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα» στην Παρτίζαν, χρειάστηκε λίγο καιρό για να υλοποιήσει την επιθυμία του.

Η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» με μεθοδικές κινήσεις συμφώνησε με τον παίκτη και την πρώην ομάδα του και τον «έντυσε» στα «ερυθρόλευκα». Η άφιξη του στην Αθήνα και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφερε περισσότερους από 100 φίλους των Πειραιωτών στην υποδοχή του.

Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς έσπευσαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του και πολλοί ήταν εκείνοι που ζήτησαν αυτόγραφο, ενώ υπέγραφε ακόμη και πάνω σε μπλούζες, δείχνοντας να απολαμβάνει την υποδοχή που του επεφύλαξαν.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πλέον περιμένει να μπει στο γήπεδο για να βοηθήσει την ομάδα του να υλοποιήσει τους στόχους της και ο ίδιος να ζήσει την αλληλεπίδραση με τον κόσμο.

Ο Αμερικανός σέντερ με το δυναμικό παιχνίδι του αναμένεται να γίνει ένας από τους αγαπημένους της «ερυθρόλευκης» εξέδρας, που θα ξεσηκώνει τον κόσμο με το παιχνίδι του στο «ζωγραφιστό»...