Σήμερα, Δευτέρα 5/1 θα φτάσει στην Ελλάδα ο Ταϊρίκ Τζόουνς για χάρη του Ολυμπιακό.

Από χθες το Gazzetta σας ενημέρωσε πως θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ήρθε σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του με την Παρτίζαν.

Και μια μέρα μετά ήρθε και η ανακοίνωση των Πειραιωτών. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Μάλιστα δεν θα αργήσει να έρθει στην χώρα μας. Ο Τζόουνς θα φτάσει στην Ελλάδα σήμερα στις 15:05 με πτήση από το Βελιγράδι για χάρη του Ολυμπιακού και θα μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.