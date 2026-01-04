Χωρίς πτήσεις ο ελληνικός εναέριος χώρος: Σοβαρό πρόβλημα στο FIR Αθηνών!

Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα ελέγχου πτήσεων έχει παραλύσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και αναχωρήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

Το ζήτημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Η δυσλειτουργία επηρεάζει το σύνολο των πτήσεων από και προς την Ελλάδα, τόσο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια.

«Παγώνουν» οι πτήσεις: Εξυπηρετούνται μόνο όσα αεροσκάφη είναι ήδη στον αέρα

Αυτή την ώρα δεν πραγματοποιούνται νέες απογειώσεις και προσγειώσεις, ενώ εξυπηρετούνται αποκλειστικά οι πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον αέρα τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, για λόγους ασφαλείας. Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, με επιβάτες να ενημερώνονται για καθυστερήσεις ή πιθανές ακυρώσεις.

Δεν αποκλείεται, εφόσον το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί άμεσα, να αποφασιστεί το προσωρινό κλείσιμο του FIR Αθηνών (Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων), έως ότου επανέλθουν πλήρως οι επικοινωνίες και τα συστήματα ελέγχου. Ήδη τεχνικά συνεργεία δίνουν αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση της βλάβης.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση μέσα στις επόμενες ώρες, παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του προβλήματος και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

Το θέμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς αφορά την ασφάλεια και τη ροή της εναέριας κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ