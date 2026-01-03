Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού μετά το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό και την ήττα με 82-87.

Παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου επέστρεψε στις προπονήσεις ο Παναθηναϊκός μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως έδειξε και μέσα από τα social media του, βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και μίλησε στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο.

Για την ώρα δεν έχει βγει προς τα έξω το περιεγχόμενο της ομιλίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος πάντως, πηγαίνοντας στο ΟΑΚΑ, ανέβασε ένα Insta Story στο οποίο ακούγεται το «όλα για όλα» της Άννας Βίσση.