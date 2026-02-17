Παναθηναϊκός: Υποδοχή από 100 φίλους των «πρασίνων» στο Ηράκλειο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης
Θερμή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού οι φίλοι της ομάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης, από την οποία απουσίαζε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από γρίπη και αναμένεται να ταξιδέψει την Τετάρτη (18/02) στην Κρήτη.
Περίπου 100 φίλαθλοι των «πρασίνων» βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» προκειμένου να υποδεχθούν την ομάδα ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η αποστολή του «τριφυλλιού» έγινε πόλος έλξης για τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να ζητούν αυτόγραφα και φωτογραφίες με τους παίκτες.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00) όπου θα διεκδικήσει μια θέση στα ημιτελικά του θεσμού.
Την αποστολή ακολούθησε και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος υπολογίζεται κανονικά για την 12άδα της ομάδας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.