Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (17/02) η αποστολή του Παναθηναϊκού, την οποία και υποδέχθηκαν 100 φίλοι των «πρασίνων».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Θερμή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού οι φίλοι της ομάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης, από την οποία απουσίαζε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από γρίπη και αναμένεται να ταξιδέψει την Τετάρτη (18/02) στην Κρήτη.

Περίπου 100 φίλαθλοι των «πρασίνων» βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» προκειμένου να υποδεχθούν την ομάδα ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» έγινε πόλος έλξης για τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να ζητούν αυτόγραφα και φωτογραφίες με τους παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00) όπου θα διεκδικήσει μια θέση στα ημιτελικά του θεσμού.

Την αποστολή ακολούθησε και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος υπολογίζεται κανονικά για την 12άδα της ομάδας.