Χέιζ - Ντέιβις: «Ο λόγος που επέλεξα Παναθηναϊκό, διάλεξα το ''11'' λόγω Κλέι Τόμπσον»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε δηλώσεις πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Κρήτη και στάθηκε στον λόγο που επέλεξε το τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για Κρήτη, εκεί όπου αύριο θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε δηλώσεις πριν πετάξει η αποστολή και στάθηκε μεταξύ άλλων και στον λόγο που επέλεξε τους πράσινους.

Για τις ελληνικές λέξεις που ξέρει: «Δεν ξέρω παραπάνω από λίγες λέξεις. Έχω καλούς δασκάλους και θα βελτιωθούν στο μέλλον».

Για τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Είναι ένα νέο κεφάλαιο. Η επιτυχία και ο χρόνος που πέρασα στη Φενέρ ήταν εκπληκτικά. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω στην Ευρώπη, πίστεψα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία καλή ευκαιρία για εμένα».

Γιατί επέστρεψε στην Ευρώπη: «Ο Νάιτζελ των τελευταίων 2-3 χρόνων στην EuroLeague δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν του NΒΑ. Στο πρώτο μου παιχνίδι εναντίον της Ζαλκγίρις στη EuroLeague δεν σκόραρα καν. Δούλεψα σκληρά και έγινα αυτός που ήμουν τα τελευταία 2-3 χρόνια στη Euroleague. Στο NBA ένιωσα ότι έκανα προπονήσεις με άλλο τρόπο. Δεν δούλεψε για μένα, αλλά όλα συμβάινουν για κάποιο λόγο».

Στη συνέχεια είπε: «Ο πρώτος αγώνας μου είναι ο προημιτελικός του Κυπέλλου και πρέπει να κερδίσουμε. Το πώς νιώθω, είναι ότι αποτελεί ακόμα μία ευκαιρία για να παίξω μπάσκετ. Αντιλαμβάνομαι την κατάσταση, αλλά το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι συναισθηματικό. Χάνεις μερικά παιχνίδια και όλοι μιλάνε για ποιος θα απολυθεί ή θα έρθει στην ομάδα».

Για το 11 που επέλεξε: «Για τον Κλέι Τόμπσον, είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες»