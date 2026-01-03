Αποθέωση Ολυμπιακού στο ΣΕΦ

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή του Ολυμπιακού φτάνοντας στο ΣΕΦ, μετά τη μεγάλη νίκη (87-82) επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens.

Αποθεωτική υποδοχή επεφύλαξαν στους παίκτες του Ολυμπιακού και τον Γιώργο Μπαρτζώκα οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» στο ΣΕΦ, μετά την μεγάλη εκτός έδρας νίκη (87-82) επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Η αποστολή του Ολυμπιακού έγινε δεκτή μέσα σε χειροκροτήματα και συνθήματα από τον κόσμο που πανηγύρισε την 10η σερί νίκη της ομάδας τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση επί του «αιωνίου» αντιπάλου.

Στην υποδοχή παραβρέθηκε και ο εκ των ιδιοκτητών της ομάδας Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο που χειροκρότησε τους παίκτες τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το σύνθημα «μέχρι τέλους» δονούσε την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, όπου ο κόσμος αψήφισε το κρύο και «ζέστανε» την αποστολή με το χειροκρότημα του.