Οι μάχες των «αιωνίων» στη Euroleague με Live περιγραφή και σχολιασμό στο Gazzetta

Όλες οι λεπτομέρειες για τη Live κάλυψη από το Gazzetta των αναμέτρησεων των αιωνίων απέναντι σε Ζάλγκιρις και Μονακό.

Η ώρα για δύο από από τα συναρπαστικά παιχνίδια της Euroleague έφτασε! Παναθηναϊκός εναντίον Ζάλγκιρις στο ΟΑΚΑ και Ολυμπιακός εναντίον Μονακό στο πριγκιπάτο στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της φετινής απρόβλεπτης Euroleague και το Gazzetta ασφαλώς θα μεταφέρει κάθε λεπτομέρεια στα live που «ανοίγουν» στις 19:00 και τις 21:00, μία ώρα πριν από την έναρξη του εκάστοτε αγώνα!

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης θα κάνει την περιγραφή της αναμέτρησης των «Ερυθρόλευκων» και ο Γιώργος Κούβαρης του παιχνιδιού των «πρασίνων», ενώ και οι bloggers του Gazzetta θα είναι... άπαντες παρόντες! Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης θα σχολιάζουν live τη ροή, τις στιγμές και τις εικόνες του αγώνα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι (όπως σε όλες τις live καλύψεις αγώνα από το Gazzetta), αυτή τη δυνατότητα την έχετε και εσείς!

Στην πλατφόρμα του Gazzetta έχετε άμεση πληροφόρηση για όλα τα απολύτως χρήσιμα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, μπορείτε να βλέπετε γρήγορα τα σημαντικότερα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το γήπεδο και την εξέδρα των σταδίων σε Αθήνα και Μονακό, όπως και τα καλύτερα στιγμιότυπα βάσει των vids της Euroleague.

Απόψε, λοιπόν συντονιζόμαστε από τις 19:00 στα live του Gazzetta για δύο αγώνες, με την σημαντικότερη είδηση να είναι η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση.

Φυσικά μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης παραμένουμε στο Gazzetta με.. σούπερ post game ρεπορτάζ και σχόλιο. Πού αλλού; Στο Gazz Floor live by Novibet παρέα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον Hoopfellas! Κι όποιος αντέξει!

