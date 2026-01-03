Άταμαν για το σερί: «Έχουμε χάσει τόσα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό στην Euroleague και μερικοί παίκτες φοβούνται»
Για φοβική συμπεριφορά ορισμένων παικτών του (δεν τους κατονόμασε) μίλησε ο Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό στο Telekom Centr Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague.
- «Καρφιά» Άταμαν: «Μπράβο στον Βεζένκοβ! Έβαλε 24 και Χουάντσο, Μήτογλου είχαν 0 - Με αυτή την απόδοσή τους δεν πάμε Final Four»!
Οι «πράσινοι» γνώρισαν την δέκατη ήττα τους από τον «αιώνιο» αντίπαλο στη διοργάνωση και αυτό έχει βαρύνει την ψυχολογία τους, σύμφωνα με τον Τούρκο τεχνικό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδώσουν αυτό που πρέπει για να φτάσουν στον στόχο τους.
«Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, φοβηθήκαμε να παίξουμε. Κάποιοι παίκτες και τονίζω κάποιους παίκτες φοβούνται να παίξουν. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση στο μέλλον» δήλωσε ο Εργκίν Άταμαν, εξηγώντας με αυτό τον τρόπο το κακό ξεκίνημα της ομάδας του στο πρώτο 10λεπτο.
Όσο για την μη χρησιμοποίηση του Ρισόν Χολμς, υπογράμμισε: «Μετά από μεγάλο τραυματισμό έπαιξε το πρώτο του ματς στη EuroLeague την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιούρτσεβεν έπαιξε καλά στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο δεν ήταν καλός. Έπαιξε και ο Φαρίντ, Τακτικά προσπαθήσαμε να παίξουμε και με τον Μήτογλου στο “5”. Δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Δεν χάσαμε το ματς από τα “5άρια”, αλλά από τις άλλες θέσεις, ιδίως από τη θέση των πάουερ φόργουορντ».
