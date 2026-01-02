Ο Κώστας Παπανικολάου έκανε poster τον Τσέντι Όσμαν και πανηγύρισε έξαλλα στο Telekom Center Athens!

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στον πρώτο γύρο της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζοντας τους «πράσινους» στο Telekom Center Athens.

Οι Πειραιώτες ήταν κυρίαρχοι στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Κώστα Παπανικολάου να προσφέρει το highlight της βραδιάς στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό poster dunk μπροστά στον Τσέντι Όσμαν για το 5-14 στο 4’, πανηγυρίζοντας έξαλλα.

Ο Παπανικολάου έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 5 πόντους, 1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 9:52 λεπτά συμμετοχής.