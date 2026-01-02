Αναντολού Εφές-Ερυθρός Αστέρας 65-87: Απόλυτος κυρίαρχος στην Πόλη!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε εμφατικό πέρασμα από την Κωνσταντινούπολη αφού επικράτησε της Αναντολού Εφές με 65-87.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν ακόμα και με 28 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, όταν ο Εμπούκε Ιζούντου τελείωσε τη φάση για το 45-73 στο 32'. Έτσι, ο Ερυθρός Αστέρας επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, υποχρεώνοντας την ομάδα του Πάμπλο Λάσο στην έκτη ήττα στους τελευταίους επτά αγώνες.

Για τους γηπεδούχους, δεν αγωνίστηκε ο νεοαποκτηθείς Σέιμπεν Λι.

Αναντολού Εφές-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (14-21), βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση με τον Τζόρνταν Νουόρα (9 π.) και μοιράζοντας οκτώ ασίστ, απέναντι στην Αναντολού Εφές που ήταν άστοχη πίσω από τα 6,75 με 0/4 τρίποντα και έκανε τρία λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στην Κωνσταντινούπολη μπροστά στο σκορ με 25-43.

 

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς διατήρησε τον ρυθμό της, σουτάροντας με καλά ποσοστά και βρίσκοντας λύσεις με το μακρινό σουτ, απέναντι στην Αναντολού Εφές που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 0/11 τρίποντα και έξι ασίστ για εννέα λάθη. Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε στο ίδιο τέμπο, διατηρώντας σταθερά διαφορά ασφαλείας και προηγήθηκε με 41-66 στο 30'. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν σωστή διαχείριση ως το φινάλε, φτάνοντας στην εύκολη νίκη με 65-87 και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 11-8, ρίχνοντας την Εφές στο 6-13.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 25-43, 41-66, 65-87.

Ο MVP: Ο Νουόρα έκανε τη διαφορά για τον Ερυθρό Αστέρα, σημειώνοντας 24 πόντους (4/5 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 1/1 βολή), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 26:03.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουάιλερ-Μπαμπ τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 19 λάθη της Εφές.

Anadolu Efes IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Pablo LasoMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
1R. Beaubois *21:1184/580%4/580%0/30%0/00%00012130-54
2S. Hazer08:2300/10%0/10%0/10%0/00%0000210000
3J. Loyd19:5800/10%0/10%0/20%0/00%0113131000
8N. Weiler-Babb *30:30172/2100%2/2100%2/450%7/887.5%066221502828
10I. Cordinier22:0031/425%1/425%0/40%1/250%0335125077
11R. Smits16:1821/1100%1/1100%0/20%0/00%00010010-91
15P. Dozier *18:4631/616.7%1/616.7%0/30%1/1100%000102101-9
17V. Poirier *11:4263/475%3/475%0/00%0/00%0220121144
21C. Swider12:27133/3100%3/3100%2/633.3%1/1100%022121001111
24E. Osmani *15:2920/10%0/10%0/10%2/2100%112223001616
33E. Yilmaz00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
88K. Jones23:16115/5100%5/5100%0/00%1/1100%2241122011
TOTAL200:006520/3360.6%20/3360.6%4/2615.4%13/1586.7%517221718191526060
Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Sasa ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0C. Miller-Mcintyre *26:4721/250%1/250%0/20%0/00%1679261099
2S. Miljenovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
4D. Graham00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
6J. Butler *27:04102/2100%2/2100%2/540%0/00%134635101414
7D. Davidovac11:4121/1100%1/1100%0/00%0/00%1120310111
12N. Kalinic *14:1640/00%0/00%1/1100%1/1100%0110211066
15E. Izundu10:50114/580%4/580%0/00%3/3100%101020001111
20D. Motiejunas *15:2473/475%3/475%0/00%1/250%0111000099
33J. Nwora26:03244/580%4/580%5/771.4%1/1100%055113202727
37S. Ojeleye24:15113/560%3/560%1/333.3%2/2100%224532101515
95C. Moneke *29:12167/977.8%7/977.8%0/20%2/2100%088132212222
99Y. Dos Santos14:2800/10%0/10%0/30%0/00%0220130011
TOTAL200:008725/3473.5%25/3473.5%9/2339.1%10/1190.9%63036281623821115
     

