Ο Ερυθρός Αστέρας δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στην Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 65-87 και κλείνοντας ιδανικά τον πρώτο γύρο της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν ακόμα και με 28 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, όταν ο Εμπούκε Ιζούντου τελείωσε τη φάση για το 45-73 στο 32'. Έτσι, ο Ερυθρός Αστέρας επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, υποχρεώνοντας την ομάδα του Πάμπλο Λάσο στην έκτη ήττα στους τελευταίους επτά αγώνες.

Για τους γηπεδούχους, δεν αγωνίστηκε ο νεοαποκτηθείς Σέιμπεν Λι.

Αναντολού Εφές-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (14-21), βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση με τον Τζόρνταν Νουόρα (9 π.) και μοιράζοντας οκτώ ασίστ, απέναντι στην Αναντολού Εφές που ήταν άστοχη πίσω από τα 6,75 με 0/4 τρίποντα και έκανε τρία λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στην Κωνσταντινούπολη μπροστά στο σκορ με 25-43.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς διατήρησε τον ρυθμό της, σουτάροντας με καλά ποσοστά και βρίσκοντας λύσεις με το μακρινό σουτ, απέναντι στην Αναντολού Εφές που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 0/11 τρίποντα και έξι ασίστ για εννέα λάθη. Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε στο ίδιο τέμπο, διατηρώντας σταθερά διαφορά ασφαλείας και προηγήθηκε με 41-66 στο 30'. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν σωστή διαχείριση ως το φινάλε, φτάνοντας στην εύκολη νίκη με 65-87 και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 11-8, ρίχνοντας την Εφές στο 6-13.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 25-43, 41-66, 65-87.

Ο MVP: Ο Νουόρα έκανε τη διαφορά για τον Ερυθρό Αστέρα, σημειώνοντας 24 πόντους (4/5 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 1/1 βολή), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 26:03.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουάιλερ-Μπαμπ τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 19 λάθη της Εφές.

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Pablo Laso MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 1 R. Beaubois * 21:11 8 4/5 80% 4/5 80% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 1 3 0 -5 4 2 S. Hazer 08:23 0 0/1 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 J. Loyd 19:58 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 3 1 3 1 0 0 0 8 N. Weiler-Babb * 30:30 17 2/2 100% 2/2 100% 2/4 50% 7/8 87.5% 0 6 6 2 2 1 5 0 28 28 10 I. Cordinier 22:00 3 1/4 25% 1/4 25% 0/4 0% 1/2 50% 0 3 3 5 1 2 5 0 7 7 11 R. Smits 16:18 2 1/1 100% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 0 -9 1 15 P. Dozier * 18:46 3 1/6 16.7% 1/6 16.7% 0/3 0% 1/1 100% 0 0 0 1 0 2 1 0 1 -9 17 V. Poirier * 11:42 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 2 1 1 4 4 21 C. Swider 12:27 13 3/3 100% 3/3 100% 2/6 33.3% 1/1 100% 0 2 2 1 2 1 0 0 11 11 24 E. Osmani * 15:29 2 0/1 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 2 2 2 3 0 0 16 16 33 E. Yilmaz 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 K. Jones 23:16 11 5/5 100% 5/5 100% 0/0 0% 1/1 100% 2 2 4 1 1 2 2 0 1 1 TOTAL 200:00 65 20/33 60.6% 20/33 60.6% 4/26 15.4% 13/15 86.7% 5 17 22 17 18 19 15 2 60 60