Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε στο «Telekom Center Athens» δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του ντέρμπι.

Όπως συνηθίζεται στα εντός έδρας παιχνίδια της Euroleague, η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε μαζί στο «Telekom Center Athens».

Πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για το μεγάλο ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού. Οι «πράσινοι» έφτασαν στο γήπεδο δύο περίπου ώρες πριν από το τζάμπολ για το ματς της 19ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός μετράει τρεις σερί νίκες απέναντι σε Φενέρ (εκτός), Χάποελ (εντός) και Ζάλγκιρις (εκτός) και ψάχνει την 4η συνεχόμενη του επιτυχία η οποία θα τον φέρει στην 1η θέση της κατάταξης.

