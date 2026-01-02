Παναθηναϊκός: Η άφιξη των «πρασίνων» στο «Telekom Center Athens»
Όπως συνηθίζεται στα εντός έδρας παιχνίδια της Euroleague, η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε μαζί στο «Telekom Center Athens».
Πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για το μεγάλο ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού. Οι «πράσινοι» έφτασαν στο γήπεδο δύο περίπου ώρες πριν από το τζάμπολ για το ματς της 19ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός μετράει τρεις σερί νίκες απέναντι σε Φενέρ (εκτός), Χάποελ (εντός) και Ζάλγκιρις (εκτός) και ψάχνει την 4η συνεχόμενη του επιτυχία η οποία θα τον φέρει στην 1η θέση της κατάταξης.
Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta
☘️🙌 Η άφιξη του Παναθηναϊκού για το μεγάλο ντέρμπι.#paobc pic.twitter.com/Cq0ePA8g7Y— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 2, 2026
