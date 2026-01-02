O Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens στο ματς που κλέβει την παράσταση στην 19η αγωνιστική της Euroleague.

Το ντέρμπι αιωνίων τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα στην 19η αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) και θέλουν να μπουν με το... δεξί στο 2026.

Η ομάδα του Αταμάν έχει 12 νίκες και 6 ήττες μέχρι τώρα, ενώ το σύνολο του Μπαρτζώκα είναι στο 10-7.

Η νίκη που θέλει ο Αταμάν

O Toύρκος προπονητής τόνισε πως: «Έχουμε κατακτήσει EuroLeague, πρωτάθλημα, Κύπελλο, αλλά δεν έχουμε νικήσει ποτέ τον Ολυμπιακό στη EuroLeague». Ο Χολμς από την πλευρά του είπε ότι «Περιμένω με ανυπομονησία το ντέρμπι, νιώθω καλά».

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μένει οριστικά στον Παναθηναϊκό, με τον Έργκιν Άταμαν να το επιβεβαιώνει στις δηλώσεις το πριν το ντέρμπι (2/1). Κανονικά μένει στο ρόστερ και ο Κένεθ Φαρίντ, που ανανεώνει σύντομα.

Νέα προβλήματα εμφανίστηκαν στο «πράσινο» στρατόπεδο μία μέρα πριν το τζάμπολ με τον Τζέριαν Γκραντ να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις και να μην προπονείται σήμερα (01/01) κυρίως με σκοπό να προστατευτεί, όπως τόνισε ο Τούρκος τεχνικός θεωρώντας πως θα είναι έτοιμος για το ματς με τους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στάθηκε εν μέρει άτυχος, καθώς χτύπησε δέκα λεπτά πριν την προπόνηση στο δάχτυλό του με αποτέλεσμα να χρειάζεται να υποβληθεί σε μαγνητική η οποία όμως βγήκε καθαρή.

Η απουσία του Γουόρντ και η ατάκα του Μπαρτζώκα

Από την πλευρά του ο Μπαρτζώκας ανέφερε πως: «Όταν επέστρεψα, φάνταζε μακρινό όνειρο το πόσο σπουδαίο θα ήταν το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός! Ούτε εσείς δεν το είχατε προβλέψει».

Ο Βεζένκοβ τόνισε «Το ντέρμπι δίνει μία εβδομάδα ψυχολογία στον νικητή, ο ηττημένος το σκέφτεται λίγο παραπάνω»

Ο Τάισον Γουόρντ έμεινε οριστικά εκτός από το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη 19η αγωνιστική της EuroLeague.Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και παρότι η αποθεραπεία του πηγαίνει πολύ καλύτερα, κάνοντας αγώνα δρόμου για αυτήν την εβδομάδα, δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση.

Όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Γουόρντ έμεινε οριστικά εκτός διότι δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος. Φυσικά, πέραν του Γουόρντ, εκτός παραμένει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ για τον Ολυμπιακό, συμπληρώνοντας το απουσιολόγιό του για το ντέρμπι της Παρασκευής (2/1 - 21:15).

Το πρόγραμμα

19:00 Εφές - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπασκόνια - Φενερμπαχτσέ

21:15 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους - Αρμάνι Μιλάνο

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι BC

22:00 Μπάγερν - Μακάμπι Τελ Αβίβ