Ολυμπιακός: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για Μπαρτζώκα και Φουρνιέ»
Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ, ζητώντας την τιμωρία των Γιώργου Μπαρτζώκα και Εβάν Φουρνιέ.
Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι Πανιώνιος - Ολυμπιακός υπήρξε μεγάλη ένταση, καθώς ξανά άναψαν τα αίματα.
Αρχικά ο Εβάν Φουρνιέ εξαγριώθηκε μετά από χειρονομία και ύβρεις οπαδού προς το πρόσωπό του και ζήτησε τον λόγο, με τους διαιτητές να τον αποβάλουν από το ματς.
Φυσικά το ίδιο συνέβη και με τον οπασό του Πανιωνίου. Κερασάκι στην τούρτα της άσχημης κατάστασης ήταν και η ένταση μεταξύ Γιώργου Μπαρζώκα μετά το φινάλε του αγώνα με οπαδούς από την εξέδρα.
