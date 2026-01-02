To Gazzetta έφτιαξε quiz για να δει πόσο καλά ξέρουν οι αναγνώστες του τις μάχες του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Το ματς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens κλέβει την παράσταση από το πρόγραμμα της 2ης Γενάρη του 2026 στη Euroleague.

Το ντέρμπι αιωνίων είναι ένα ζευγάρι με μεγάλη ιστορία και το Gazzetta βάζει για άλλη μια φορά στην εξίσωση τους αναγνώστες του. Ετοιμάσαμε quiz για να διαπιστώσουμε πόσα καλά ξέρετε τις μάχες των δύο ομάδων στη Euroleague.

Μοιάζει απίθανο να κάνει κάποιος το απόλυτο, δηλαδή 15/15. Δύσκολο να κάνει και 13/15. Για να σας δουμε! Ορισμένες ερωτήσεις είναι απλές, αλλά κάποιες άλλες πρέπει να είσαι γκουρού των ντέρμπι για να της απαντήσεις.

