Στην Σερβία κάνουν λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ταϊρίκ Τζόουνς πριν καν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στην οποία συμμετέχει για την ABA League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία και συγκεκριμένα από το Sport Κlub, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο απλή δεν θεωρείται με το σέρβικο μέσο να επικαλείται ελληνική πηγή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να μπουν σε πλειστηριασμό με άλλες ομάδες, γι’ αυτό και του ζήτησαν να αποδεσμευθεί και στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πληρώσει ένα μικρό ποσό στην Παρτίζαν για να τελειώσει την υπόθεση πιο γρήγορα και πιο εύκολα».

Την ίδια στιγμή, στον Ολυμπιακό γνωρίζουν καλά πως δεν είναι ο μοναδικός σύλλογος που παρακολουθεί την περίπτωση του σέντερ της Παρτίζαν, με άλλες ομάδες – ακόμη και από την EuroLeague – να φέρονται έτοιμες να προσφέρουν οικονομικά καλύτερους όρους.

Παρά τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Τζόουνς συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της Παρτίζαν για το παιχνίδι με τη Σπλιτ και τα νέα βγήκαν στη δημοσιότητα όσο το ματς ήταν σε εξέλιξη. Μένει να φανεί αν αυτή η εμφάνιση θα αποτελέσει και την τελευταία του με τα «ασπρόμαυρα», καθώς η 5η Ιανουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη λύση συμβολαίων, ώστε ένας παίκτης να έχει δικαίωμα συμμετοχής με άλλη ομάδα της EuroLeague μέσα στην ίδια σεζόν.