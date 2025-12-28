Η Παρτίζαν επικράτησε άνετα της Σπλιτ με 110-74 με όλο το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτά έκανε ο Αμερικανός σέντερ.

Η Παρτίζαν φιλοξένησε την Σπλιτ για τη δωδέκατη αγωνιστική της ABA League, ωστόσο όλα τα βλέμματα, όπως είναι λογικό ήταν στραμμένα στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια παρά την κρισή την οποία περνάει κατάφερε να επικρατήσει με ευκολία στην έδρα της με 110-74 ανεβαίνοντας στο 9-1 και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω από την Ντουμπάι BC.

Παρά την τεταμένη κατάσταση ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και την Παρτίζαν, ειδικά με τους φιλάθλους της ομάδας και τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Αμερικανό σέντερ με το ένα πόδι εκτός ομάδας και τον Ολυμπιακό να γλυκοκοιτάει, εκείνος αγωνίστηκε κανονικά στο ματς. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα... γιουχαρίσματα σε κάθε του επαφή με την μπάλα. Η Παρτίζαν έβγαλε επιθετικότητα στην άμυνα, σε αντίθεση με κάποια προηγούμενα παιχνίδια, αν και ήταν ξεκάθαρο πως ο αντίπαλος δεν βρισκόταν στο επίπεδο ποιότητας των γηπεδούχων.

Η παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε για 14:03 λεπτά σημειώνοντας 6 πόντους, μαζεύοντας 4 ριμπάουντ, μοιράζοντας 2 ασίστ και κάνοντας ένα κλέψιμο και ένα λάθος.

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 56-38, 83-58, 110-74