Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την Παρτίζαν και ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με δύο ημερομηνίες να είναι τα «κλειδιά» για την κατάσταση.

Την αγορά των ψηλών την «σκανάρει» εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός και μέσα σε αυτήν ξεχωρίζει μια περίπτωση που εξελίσσεται παράλληλα με ένταση στο Βελιγράδι, που δεν είναι άλλος από τον Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτίζαν.

Στο Βελιγράδι, το κλίμα μοιάζει να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η σεζόν δεν κύλησε όπως περίμεναν οι άνθρωποι της Παρτίζαν με την ακριβή επένδυση που έγινε στο ρόστερ, ενώ η αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει αφήσει το αποτύπωμά της και αρκετοί παίκτες βρέθηκαν στο στόχαστρο της οργής του κόσμου. Ο Τζόουνς είναι μέσα σε αυτούς και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα γεγονότα, ο πρωταγωνιστής των εντάσεων.

Το τελευταίο παιχνίδι με τη Μακάμπι αποτέλεσε σημείο καμπής. Η ένταση με τους φιλάθλους έφτασε σε οριακό σημείο, με τον Αμερικανό σέντερ να έρχεται σε ρήξη με τους οπαδούς στις εξέδρες. Από εκεί και πέρα, η σχέση παίκτη – κόσμου πέρασε σε ανοιχτή σύγκρουση. Στη Σερβία μιλούν πλέον για... πόλεμο με τον Τζόουνς αποτελλόντας «μαύρο πρόβατο».

Μέσα σε αυτό το... εκρηκτικό σκηνικό, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τις εξελίξεις, όσο, φυσικά ο χρόνος «τρέχει».

Οι ημερομηνίες-κλειδιά

Η πρώτη και κομβικότερη ημερομηνία είναι η 5η Ιανουαρίου 2026. Πρόκειται για την προθεσμία μέχρι την οποία παίκτες που είναι ήδη δηλωμένοι στη EuroLeague πρέπει να αποδεσμευτούν από τις ομάδες τους, ώστε να διατηρούν δικαίωμα μεταγραφής σε ομάδα εντός της διοργάνωσης. Αν ο Τζόουνς λύσει το συμβόλαιό του με την Παρτίζαν μέχρι τότε, ο δρόμος ανοίγει διάπλατα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη δείξει το ενδιαφέρον τους και φαίνονται έτοιμοι να κινηθούν για τον παίκτη. Αυτό που περιμένουν είναι αποκλειστικά η απόφαση της σερβικής ομάδας και το αν θα προχωρήσει εγκαίρως σε αποδέσμευση.

Αν η 5η Ιανουαρίου περάσει χωρίς κάποα εξέλιξη, το τοπίο αλλάζει, αλλά δεν κλείνει οριστικά. Μετά από εκείνη την ημερομηνία, οι ομάδες της EuroLeague μπορούν να αποκτήσουν μόνο παίκτες που είτε έχουν ήδη αποδεσμευτεί, είτε προέρχονται από άλλες διοργανώσεις (EuroCup, BCL, NBA). Ο Τζόουνς, αν παραμείνει στην Παρτίζαν, δεν θα μπορεί να μετακινηθεί εντός EuroLeague.

Η δεύτερη ημερομηνία-ορόσημο είναι η 25η Φεβρουαρίου, λίγο πριν την 29η αγωνιστική. Τότε ολοκληρώνεται οριστικά το δικαίωμα εγγραφής νέων παικτών για τη σεζόν 2025/26. Από εκεί και πέρα, τα ρόστερ «κλειδώνουν» και καμία προσθήκη δεν επιτρέπεται.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Παρτίζαν έχει περιορισμένο χρόνο για αποφάσεις, σε συνεννόηση πλέον και με τον νέο της προπονητή, Ζοάν Πενιαρόγια, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη μετάβαση.