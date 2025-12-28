Η απουσία του Τσέντι Όσμαν αποτυπώθηκε και με το παραπάνω στις δύο ήττες του Παναθηναϊκού και το Gazzetta στέκεται στην διαφορά που έκανε μετά την επιστροφή του!

Η επίδραση του Τσέντι Όσμαν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Και αν ήταν κάτι που αποτελούσε, έτσι και αλλιώς, γεγονός, αποτυπώθηκε και με το παραπάνω στα πέντε τελευταία ματς των «πρασίνων» στην Euroleague.

Όπως είναι γνωστό, ο Τούρκος φόργουορντ είχε υποστεί διάστρεμμα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ντουμπάι BC στο «Telekom Center Athens» στις 20 Νοεμβρίου και έκτοτε μπήκε στα «πιτς» για τις επόμενες 26 ημέρες. Ένα διάστημα όπου η ομάδα το Εργκίν Άταμαν έδωσε τρία ματς και μέτρησε μία εντός έδρας νίκη επί της Παρτίζαν και δύο ήττες. Μία από την Βαλένθια στην Αθήνα και μία (και μάλιστα βαριά) από την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Αν μη τι άλλο φάνηκε η απουσία του Όσμαν σε αυτά τα ματς και ειδικά στα δύο όπου το «τριφύλλι» γνώρισε διαδοχικές ήττες. Ο 30χρονος Τούρκος αποτελεί παίκτη-πασπαρτού στα χέρια του Άταμαν, τόσο με την ενέργειά του στην επίθεση όντας ένας από τους καλύτερους παίκτες (αν όχι ο καλύτερος) στο transition στην Euroleague, όσο και με το μέγεθος που έχει και με το οποίο μπορεί να αποδειχθεί κομβικός στο αμυντικό κομμάτι.

Και το πόσο κομβικός είναι για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού φάνηκε αμέσως μετά την επιστροφή του στα παρκέ, έχοντας ξεπεράσει το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε. Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας άλλαξε εντελώς το «τσιπάκι» των «πρασίνων» και το επανέφερε στο «winning mode» με αποτέλεσμα να φτάσουν στο 12-6 ρεκόρ με τρεις σερί νίκες και να απέχουν μια «ανάσα» από την πρώτη θέση και το 13-5 ρεκόρ της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τα «τρελά» νούμερα του Όσμαν

Σε αυτά τα τρία ματς από τις 16 Δεκεμβρίου έως και τις 23 Δεκεμβρίου, ο Όσμαν μέτρησε κατά μέσο όρο 16.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και +5.7 πόντους για τον Παναθηναϊκό κάθε φορά που βρισκόταν στο παρκέ. Και μάλιστα με τρομερά ποσοστά ευστοχίας! Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε 80% στα δίποντα με 8/10 σουτ, 53% στα τρίποντα με 8/15 και 83% στις βολές με 10/12. Επιπλέον είχε 16.6% στο Usage, αριθμός αρκετά μεγάλος εάν αναλογιστεί κάποιος ότι πρόκειται για παίκτη που αγωνίζεται στις δύο θέσεις των φόργουορντ και δεν έχει την μπάλα στα χέρια του.

Από το ξεκίνημα της σεζόν, ο Όσμαν έχει αγωνιστεί σε 14 παιχνίδια της Euroleague και έχει αντίστοιχα 14.1 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ με 14.1 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ανά αγώνα. Έτσι και αλλιώς τα ποσοστά του παραμένουν πολύ υψηλά με 54.2% στα δίποντα (32/59), 46.3% στα τρίποντα (31/67) και 78.4 στις βολές (40/51).