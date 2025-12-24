Λεσόρ: «Ο Όσμαν είναι στο Top-3 στη θέση του»

Ο Ματίας Λεσόρ αποθέωσε τον Τσέντι Όσμαν για την εμφάνισή του στη Zalgirio Arena απέναντι στη Ζάλγκιρις.

Ο Τσέντι Όσμαν ηγήθηκε επιθετικά του Παναθηναϊκού AKTOR στη Zalgirio Arena απέναντι στη Ζάλγκιρις, γεμίζοντας τη στατιστική του με 22 πόντους (3/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές), τρία ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ στα 33 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Οι «πράσινοι» έφυγαν με το διπλό από το Κάουνας, φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (2/1, 21:15) και το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον Τούρκο φόργουορντ.

Ο Όσμαν μετράει φέτος 14.1 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μ.ό. σε 14 συμμετοχές στη EuroLeague με τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει από την τρίτη θέση της κτάταης με ρεκόρ 12-6.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Zalgirio Arena και βλέποντας τα πεπραγμένα του συμπαίκτη του, ο Ματίας Λεσόρ αποθέωσε τον Όσμαν: «Ο Τσέντι είναι μέσα στους τρεις καλύτερους στη θέση του και δεν είναι τρίτος»!