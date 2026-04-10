Παπαδογιάννης: «Δεν κερδίζεις τη Βαλένθια με προσευχή»

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βαλένθια και ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολίασε με τον δικό του τρόπο την εικόνα των Πρασίνων στη Roig Arena.

Ο ψάλτης του Gazz Floor τόνισε ότι η Βαλένθια είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με την Μπαρτσελόνα, ενώ στάθηκε και στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

«Η Βαλένθια είναι άλλου είδους κτήνος. Δεν την κερδίζεις με προσευχή. Η Μπαρτσελόνα πήγε στη Βαλένθια και δημιούργησε μια αμυντική μέγγενη και την κράτησε στους 58 πόντους. Ο Παναθηναϊκός 58 πόντους δέχθηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπαδογιάννης.