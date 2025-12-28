Παναθηναϊκός: Μειώνονται οι ασθενείς, παραμένουν τα προβλήματα
Συναγερμός είχε σημάνει στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς μόλις μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ένα σοβαρό πρόβλημα έπληξε την πλειοψηφία της ομάδας.
Συγκεκριμένα, οκτώ αθλητές και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου είχαν διαγνωστεί με γρίπη Α, αναβάλλοντας τη διεξαγωγή της αναμέτρησης με το Μαρούσι (27/12) για τη Stoiximan GBL. Το παιχνίδι μετατέθηκε για την Τρίτη 30/12, ενώ η χθεσινή προπόνηση της ομάδας πραγματοποιήθηκε με τις ίδιες απουσίες με ένα ακόμα μέλος του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού να ανεβάζει πυρετό και να παραμένει κλινήρης προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα με τους ασθενείς.
Τα σημερινά νέα (28/12) είναι ευχάριστα ωστόσο, καθώς μειώθηκαν σε πέντε οι απουσίες από την προπόνηση ενόψει του ματς με την ομάδα των βορείων προαστίων, ενώ παράλληλα κλινήρεις παραμένουν ακόμα και τρία μέλη του σταφ.
