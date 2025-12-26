Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Μετά την Μπολόνια, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις εκτός έδρας υποχρεώσεις του στην EuroLeague και αυτό που ακολουθεί είναι το ντέρμπι.
Οι «ερυθρόλευκοι» κλείνουν τον πρώτο γύρο της EuroLeague στο Telekom Center Athens, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό για τη 19η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή (2/1) στην έδρα των «πρασίνων», με το τζάμπολ στη συνηθισμένη ώρα, στις 21:15.
Στο δεύτερο ντέρμπι της χρονιάς και πρώτο για την EuroLeague. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μονάχα στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL τη φετινή σεζόν, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη, επικρατώντας 90-86 στις 12 Οκτωβρίου.
Η επόμενη υποχρέωση του Ολυμπιακού στην EuroLeague
- 19η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (2/1 - 21:15)
