Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το ματς κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια
Ο Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague με μία απαιτητική αποστολή στην Ιταλία, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βίρτους Μπολόνια.
Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στη Μπολόνια με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την επιστροφή στις νίκες κόντρα Βιλερμπάν στο ΣΕΦ με 107-84, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 9-7 με στόχο να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί.
Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το κανάλι NovaSports Prime στις 21:30 (26/12) και Live μέσω του Gazzetta.
