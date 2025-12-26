Ο Δημήτρης Οικονόμου ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό στην Μπολόνια και στέκεται στη βελτίωση που ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας αλλά και στην ανάγκη για νίκη επί της Βίρτους.

Πέρασε ακριβώς ένας χρόνος, από τότε που ο Ολυμπιακός έκανε «διπλό» στο Μιλάνο, πέρυσι τέτοια εποχή. Οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να περάσουν τις μέρες των Χριστουγέννων στο παρκέ, σχεδόν 200 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που βρισκόταν πέρσι.

Ωστόσο, η γεμάτη γραφικά σοκάκια και αψίδες, Μπολόνια, μόνο φιλόξενη δεν έχει αποδειχθεί φέτος για όποιον την επισκέφτηκε. Ρεάλ, Μονακό, Παναθηναϊκός, Εφές, Μακάμπι και Ντουμπάι, έφυγαν κατά σειρά απογοητευμένοι από τον ιταλικό βορρά.

Μοναδική που απέδρασε από τη Virtus Arena με «διπλό» τη φετινή σεζόν, ήταν η Χάποελ Τελ Αβίβ, πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες. Αφήνοντας τον κινητήριο μοχλό του σκοραρίσματος των Ιταλών, τον Κάρσεν Έντουαρντς σε απολογισμό 2 πόντων με 1/11 εντός παιδιάς και μίας τελικής πάσας.

Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει κάτι παρόμοιο, θα έχει ολοκληρώσει τη μισή δουλειά. Η άλλη μισή είναι να συνεχίσει να βελτιώνεται, όπως παραδέχεται και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Το είχαμε επισημάνει και στο Gazz Floor της περασμένης Παρασκευής, ότι ο κόουτς των Πειραιωτών είχε μιλήσει για βελτίωση.

Και δε στεκόταν στο παιχνίδι απέναντι στη Βιλερμπάν, το οποίο χρειαζόταν εκ των ων ουκ άνευ ο Ολυμπιακός. Αλλά έβαζε μέσα και αυτό με τη Βαλένθια, που στο φινάλε έμοιαζε με... σκωτσέζικο ντουζ, αφού ό,τι χτίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, γκρεμίστηκε στο τέταρτο.

Ο Ολυμπιακός έχει θέματα να λύσει και αυτό αποτελεί κοινή παραδοχή. Η άμυνά του δε θυμίζει σε τίποτα την ομάδα των περασμένων ετών, όσο και αν η παρουσία του Κώστα Παπανικολάου στην αρχική πεντάδα φέρνει ξανά ισορροπία, τώρα που λείπει ο Τάισον Γουόρντ. Μένει να φανεί αν η άμυνα με αλλαγές, ειδικά στη θέση «4», αντέξει απέναντι στις ορέξεις του Κάρσεν Έντουαρντς.

Ενός παίκτη που μοιάζει να παίζει για την πάρτη του και μόνο, αφού η πάσα δεν είναι απλώς δεύτερη, αλλά τρίτη, τέταρτη και δε συμμαζεύεται επιλογή. Αν η άμυνα του Ολυμπιακού του επιτρέψει να βρει ρυθμό, το παραπάνω δε θα παίζει κανέναν ρόλο.

Κλείνοντας αυτήν την παρένθεση, ο Ολυμπιακός έχει θέματα να λύσει. Ο Μπαρτζώκας έχει δίκιο να μιλάει για βελτίωση, αλλά αυτήν πρέπει να συνοδευτεί με διαφορετική έκβαση, από ό,τι συνέβη κόντρα στη Βαλένθια. Για να μπορεί να προχωρήσει με ηρεμία ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει τη Βίρτους.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο στην EuroLeague, αλλά με ρεκόρ 9-7, έχοντας ματς λιγότερο και μετά την Μπολόνια να ακολουθεί το ΟΑΚΑ και η Κωνσταντινούπολη (Φενέρ), ο Ολυμπιακός δε θέλει να συζητάει κάτι άλλο από τη νίκη. Γιατί εκτός από το βαρύ πρόγραμμα που ακολουθεί και την πίεση που θα συσσωρεύεται, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δώσει και στη Βίρτους το δικαίωμα να τον πιάσει στις νίκες.

Βελτίωση μεν, νίκες δε. Για μια ώθηση αυτοπεποίθησης αλλά και μία εβδομάδα ώστε οι Πειραιώτες να προετοιμαστούν απερίσπαστοι για το ντέρμπι. Άλλωστε για μία ομάδα που έχει στόχο το Final Four, οι δύο μήνες που έχει να κερδίσει μακριά απ' την έδρα της είναι μεγάλο διάστημα. Και ναι, το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, μιας και ο Ολυμπιακός έδωσε πακέτο παιχνιδιών στο ΣΕΦ, αλλά το κακό... τρίτωσε στη Βαρκελώνη, μετά το Μιλάνο και το Βελιγράδι και καλό είναι να κλείσει αυτός κύκλος.

Τι δε βάλαμε στην εξίσωση της βελτίωσης; Το όνομα του Μόντε Μόρις. Για την αξία του και το προφίλ του έχουμε συζητήσει ενδελεχώς τις περασμένες ημέρες. Το θετικό δείγμα των σχεδόν δύο εβδομάδων που βρίσκεται στο ΣΕΦ, έχει να κάνει με το κίνητρο που δείχνει να τον τρέφει. «Έχει μεγάλη προσαρμογή στην τακτική μας, είναι έμπειρος και μας ανεβάζει επίπεδο» παραδέχτηκε ο Μπαρτζώκας.

«Μου φώναζε να πάω και να πάρω την μπάλα όταν κάναμε κάποια λάθη στο παρκέ» είπε μετά το ντεμπούτο του με τον Κολοσσό ο ίδιος. Θεωρείται δεδομένο ότι θα τον δούμε στα λεπτά της δεύτερης πεντάδας, με το ερωτηματικό να 'χει να κάνει περισσότερο με τον παρτενέρ του.

Το βάλαμε κάτω, το αναφέραμε, το αναλύσαμε πως το δίδυμο Ντόρσεϊ - Φουρνιέ «έσπασε» και δε θα το βλέπουμε στην αρχική πεντάδα, αλλά ο Μπαρτζώκας πήγε εναλλάξ. Κόντρα στη Βαλένθια πενταδάτος ήταν ο Φουρνιέ, ενώ με τη Βιλερμπάν αντίστοιχα ο Ντόρσεϊ.

Τα χαρακτηριστικά του Μόρις μπορούν να κάνουν αρκετούς παίκτες στο παρκέ να φαίνονται καλύτεροι. Να γίνει και αυτός κομμάτι της βελτίωσης, ίσως ένα από τα σημαντικότερα, μιας και αυτά τα χαρακτηριστικά της δημιουργίας και της απειλής μετά το pick n' roll, ήταν είδος εν ανεπαρκεία. Μέχρι να έρθει και εκείνος στο 100%, ο Ολυμπιακός καλείται να φύγει με «διπλό» από την Μπολόνια. Βελτίωση μεν, νίκη δε!