Η Βίρτους υποδέχεται την Παρασκευή (26/12, 21:30) στη Μπολόνια τον Ολυμπιακό για την 18η αγωνιστική της Euroleague και ο προπονητής της ομάδας Ντούσκο Ιβάνοβιτς υποκλίνεται στην ελληνική ομάδα.

Ο τεχνικός της Ιταλικής ομάδας δήλωσε πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ενώ παραδέχηκε πως θα παίξει σημαντικό ρόλο η καλή άμυνα και η συγκέντρωση.

«Ο Ολυμπιακός είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague με παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Η μεγαλύτερή του δύναμη είναι ο πυρήνας των παικτών που γνωρίζονται πολύ καλά και παίζουν από μνήμης. Αυτό σίγουρα είναι μία επιπλέον πρόκληση για εμάς, όπως κι η άμυνα πάνω σε ορισμένους όπως οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Είναι σημαντικό για εμάς να παίξουμε με συγκέντρωση, έχοντας και τη βοήθεια των φιλάθλων μας» δήλωσε ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς για την αναμέτρηση με την ελληνική ομάδα.

Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο η διοίκηση της Βίρτους είναι σε συζητήσεις με τον Αλεσάντρο Παγιόλα και τον Μόμο Ντιουφ, προκειμένου να υπογράψουν νέα συμβόλαια.

Ο Ιβάνοβιτς έχει εισηγηθεί την παραμονή τους στην ομάδα και η διοίκηση ξεκίνησε τις επαφές με τους εκπροσώπους τους, προκειμένου να προχωρήσουν στις ανανεώσεις των συμβολαίων τους.