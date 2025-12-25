Ιβάνοβιτς: Αποθέωσε τον Ολυμπιακό και εστίασε στην άμυνα
Η Βίρτους υποδέχεται την Παρασκευή (26/12, 21:30) στη Μπολόνια τον Ολυμπιακό για την 18η αγωνιστική της Euroleague και ο προπονητής της ομάδας Ντούσκο Ιβάνοβιτς υποκλίνεται στην ελληνική ομάδα.
Ο τεχνικός της Ιταλικής ομάδας δήλωσε πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ενώ παραδέχηκε πως θα παίξει σημαντικό ρόλο η καλή άμυνα και η συγκέντρωση.
«Ο Ολυμπιακός είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague με παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Η μεγαλύτερή του δύναμη είναι ο πυρήνας των παικτών που γνωρίζονται πολύ καλά και παίζουν από μνήμης. Αυτό σίγουρα είναι μία επιπλέον πρόκληση για εμάς, όπως κι η άμυνα πάνω σε ορισμένους όπως οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Είναι σημαντικό για εμάς να παίξουμε με συγκέντρωση, έχοντας και τη βοήθεια των φιλάθλων μας» δήλωσε ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς για την αναμέτρηση με την ελληνική ομάδα.
Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο η διοίκηση της Βίρτους είναι σε συζητήσεις με τον Αλεσάντρο Παγιόλα και τον Μόμο Ντιουφ, προκειμένου να υπογράψουν νέα συμβόλαια.
Ο Ιβάνοβιτς έχει εισηγηθεί την παραμονή τους στην ομάδα και η διοίκηση ξεκίνησε τις επαφές με τους εκπροσώπους τους, προκειμένου να προχωρήσουν στις ανανεώσεις των συμβολαίων τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.