Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή της ομάδας στη Μπολόνια.

Ο Ολυμπιακός έχει μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή μέσα στη Μπολόνια κόντρα Βίρτους (26/12, 21:30, Novasports Prime, Live Gazzetta) στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Για άλλη μια φορά οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός θα βρίσκονται κοντά στην ομάδα.

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ταξίδεψαν για την ιταλική πόλη μαζί με την αποστολή της ομάδας τα Χριστούγεννα και θα δουν από κοντά την προσπάθεια του συνόλου του Μπαρτζώκα για ένα σημαντικό διπλό.