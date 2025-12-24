Ο Φουρνιέ αποκάλυψε την καλύτερη ταινία για τα Χριστούγεννα: «Πείτε με περίεργο αλλά...»

Φουρνιέ: Αποκάλυψε την καλύτερη ταινία για τα Χριστούγεννα
Ο Ολυμπιακός στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια (26/12, 21:30), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση, πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Olympic Athletic Center Athens (2/1).
Από την πλευρά του, ο Εβάν Φουρνιέ αποκάλυψε ποια ταινία θεωρεί καλύτερη για να παρακολουθήσει κανείς την περίοδο των Χριστουγέννων, αναφέροντας τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»: «Πείτε με περίεργο, αλλά η καλύτερη ταινία για να δείτε την περίοδο των Χριστουγέννων είναι μακράν η "Συντροφιά του Δαχτυλιδιού". Μια τόσο χαλαρωτική ταινία».
Call me weird but the best movie to watch around Xmas time is by far The Fellowship of the Ring.— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 24, 2025
Such a soothing movie.
